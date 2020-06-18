Работодатели не хотят оставлять сотрудников на удаленке

Большинству работодателей Москвы и Московской области не понравился опыт удаленной работы сотрудников во время самоизоляции. По мнению руководителей, из-за удаленки упала эффективность работников. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.

Среди компаний, которые перевели сотрудников на удаленку, только 20% готовы сохранить такой формат хотя бы для части персонала после снятия всех ограничений. 82% предпринимателей заявили о снижении эффективности сотрудников при работе из дома.

Мнения среди наемных работников разделились. 41% респондентов заметил снижение продуктивности. По мнению 39% опрошенных, их эффективность не изменилась. 15% сотрудников заявили о росте эффективности при работе из дома.

По мнению работников, на снижение продуктивности влияет несколько причин:

сложно дистанционно решать рабочие вопросы;

родственники мешают сосредоточиться;

отвлекают домашние дела;

проблемы с самоорганизацией;

плохое интернет-соединение.

Среди причин, которые способствовали повышению эффективности работы из дома, участники опроса отметили отсутствие затрат времени на дорогу, возможность самостоятельно формировать график работы, более комфортную обстановку. Еще один важный фактор — отсутствие разговоров с коллегами и совещаний.

НАФИ провел онлайн-опрос в мае-июне 2020 года. В нем приняли участие 620 трудоустроенных жителей Москвы и Московской области.

Напомним, ранее рекрутинговый сервис HeadHunter специально для Rusbase составил топ вакансий с удаленной работой. Соискателям предлагают зарплату до 500 тысяч рублей.

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