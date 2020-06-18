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Работодатели не хотят оставлять сотрудников на удаленке

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Большинству работодателей Москвы и Московской области не понравился опыт удаленной работы сотрудников во время самоизоляции. По мнению руководителей, из-за удаленки упала эффективность работников. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.

Работодатели не хотят оставлять сотрудников на удаленке

Среди компаний, которые перевели сотрудников на удаленку, только 20% готовы сохранить такой формат хотя бы для части персонала после снятия всех ограничений. 82% предпринимателей заявили о снижении эффективности сотрудников при работе из дома.

Мнения среди наемных работников разделились. 41% респондентов заметил снижение продуктивности. По мнению 39% опрошенных, их эффективность не изменилась. 15% сотрудников заявили о росте эффективности при работе из дома. 

По мнению работников, на снижение продуктивности влияет несколько причин: 

  • сложно дистанционно решать рабочие вопросы;
  • родственники мешают сосредоточиться;
  • отвлекают домашние дела;
  • проблемы с самоорганизацией;
  • плохое интернет-соединение. 

Среди причин, которые способствовали повышению эффективности работы из дома, участники опроса отметили отсутствие затрат времени на дорогу, возможность самостоятельно формировать график работы, более комфортную обстановку. Еще один важный фактор — отсутствие разговоров с коллегами и совещаний.

НАФИ провел онлайн-опрос в мае-июне 2020 года. В нем приняли участие 620 трудоустроенных жителей Москвы и Московской области.

Напомним, ранее рекрутинговый сервис HeadHunter специально для Rusbase составил топ вакансий с удаленной работой. Соискателям предлагают зарплату до 500 тысяч рублей. 

Фото: Unsplash

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