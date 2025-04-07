Половина компаний в России не использует даже базовые антивирусы
Почти половина (49%) российских компаний из среднего и крупного бизнеса не используют даже базовые антивирусные программы и средства резервного копирования данных. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные исследования интегратора IT-решений «Обит».
- Новости
Аналитики опросили 150 руководителей IT-направлений средних (выручка от 2 млрд рублей в год) и крупных (выручка от 10 млрд рублей в год) компаний в сфере производства, транспорта, гостинично-ресторанного бизнеса и телекоммуникаций. По данным «Обит», реже всего средства кибербезопасности используют производственные компании, дистрибьюторы и девелоперы.
Самым популярным способом защиты стали сегментация сети и минимизация прав доступа — ими пользуются 60% компаний. Мониторинг и регулярный аудит проводят 33% и 26% участников российского рынка соответственно. Только треть (37%) опрошенных проводят обучение сотрудников в области кибербезопасности.
Слабая защищенность компаний создает низкий порог входа для злоумышленников и снижает стоимость проведения атаки, говорится в исследовании. В свою очередь, это приводит к увеличению числа DDoS-атак. В 2024 году число атак выросло на 53%, приводили в январе «Ведомости» данные российской компании в сфере кибербезопасности Curator.
- В марте самая долгая DDoS-атака на инфраструктуру России длилась 141 час 12 минут, сообщал Роскомнадзор. В прошлом месяце атаки чаще всего совершались с IP-адресов, зарегистрированных на территории США, Тайваня, Нидерландов, Великобритании и Германии.
Фото на обложке: ali_kw / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Как получить больничный, если вы не больны
Материалы по теме
- Пройти курс «Искусство переговоров»
- 1 Хакеры активизировали атаки методом перебора паролей По статистике за четвертый квартал 2024 года 04 апреля 17:03
- 2 Роскомнадзор рассказал о самой длительной DDoS-атаке на Россию Атаки чаще всего совершались из США, Тайваня, Нидерландов, Великобритании и Германии 02 апреля 21:48
- 3 Роскомнадзор заявил о зарубежной DDoS-атаке на интернет-провайдера Lovit Telegram-каналы писали, что из-за сбоя жители комплексов «Пик» не могут попасть домой 24 марта 21:25
- 4 Роскомнадзор: Lovit восстановил доступ к сети Но скорость передачи данных пока может быть ниже обычной 23 марта 14:22