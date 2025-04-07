Половина компаний в России не использует даже базовые антивирусы

Почти половина (49%) российских компаний из среднего и крупного бизнеса не используют даже базовые антивирусные программы и средства резервного копирования данных. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные исследования интегратора IT-решений «Обит».

Аналитики опросили 150 руководителей IT-направлений средних (выручка от 2 млрд рублей в год) и крупных (выручка от 10 млрд рублей в год) компаний в сфере производства, транспорта, гостинично-ресторанного бизнеса и телекоммуникаций. По данным «Обит», реже всего средства кибербезопасности используют производственные компании, дистрибьюторы и девелоперы.

Самым популярным способом защиты стали сегментация сети и минимизация прав доступа — ими пользуются 60% компаний. Мониторинг и регулярный аудит проводят 33% и 26% участников российского рынка соответственно. Только треть (37%) опрошенных проводят обучение сотрудников в области кибербезопасности.

Слабая защищенность компаний создает низкий порог входа для злоумышленников и снижает стоимость проведения атаки, говорится в исследовании. В свою очередь, это приводит к увеличению числа DDoS-атак. В 2024 году число атак выросло на 53%, приводили в январе «Ведомости» данные российской компании в сфере кибербезопасности Curator.

В марте самая долгая DDoS-атака на инфраструктуру России длилась 141 час 12 минут, сообщал Роскомнадзор. В прошлом месяце атаки чаще всего совершались с IP-адресов, зарегистрированных на территории США, Тайваня, Нидерландов, Великобритании и Германии.

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