Опрос: четверть россиян больше не доверяет валютным вкладам

Примерно четверть россиян в опросе банка «Открытие» назвали валютные сбережения ненадежными. При этом треть респондентов доверяет рублевым вкладам, если у тех более высокий процент, чем у валютных.

Результаты опроса, опубликованные ТАСС, показали, что чуть более половины россиян вообще не уверены, как именно им стоит хранить свои сбережения. Все потому что из-за нестабильной экономической ситуации в мире прогнозировать будущее ставок по вкладам становится сложнее.

Эта нестабильность повлияла и на предпочтения в выборе цели накоплений: больше всего людей (33%) откладывают деньги на «финансовую подушку», еще 26% планируют приобрести недвижимость, а 22% копят на отпуск или другие крупные покупки. Еще 19% опрошенных признались, что у них сейчас нет возможности откладывать средства.

«[Из-за] роста ставок по вкладам клиенты не готовы размещать свои сбережения в долгосрочный продукт с фиксированной ставкой и предпочитают продукты, где доходность следует за рыночными индикаторами», — утверждает представитель банка «Открытие» Александр Бородкин.

Половина опрошенных вкладчиков также поддержала увеличение страхового возмещения по вкладам. Их мнения разделились: 27% считает, что для него достаточно роста, аналогичного инфляции с декабря 2014 года, а 23% уверены, что и этого не хватает. Только 11% считают, что с суммой страхового возмещения все и так в порядке.

Несмотря на пандемию и связанные с ней экономические проблемы рубль продолжает развиваться. В начале этого года, например, мы рассказывали о новой, цифровой версии российской валюты, которую готовит к запуску Банк России. Если рубль все равно вызывает сомнения, недавно мы писали о трех подходящих для вкладов валютах.

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