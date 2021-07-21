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Опрос: четверть россиян больше не доверяет валютным вкладам

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Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Примерно четверть россиян в опросе банка «Открытие» назвали валютные сбережения ненадежными. При этом треть респондентов доверяет рублевым вкладам, если у тех более высокий процент, чем у валютных.

Опрос: четверть россиян больше не доверяет валютным вкладам

Результаты опроса, опубликованные ТАСС, показали, что чуть более половины россиян вообще не уверены, как именно им стоит хранить свои сбережения. Все потому что из-за нестабильной экономической ситуации в мире прогнозировать будущее ставок по вкладам становится сложнее.

Эта нестабильность повлияла и на предпочтения в выборе цели накоплений: больше всего людей (33%) откладывают деньги на «финансовую подушку», еще 26% планируют приобрести недвижимость, а 22% копят на отпуск или другие крупные покупки. Еще 19% опрошенных признались, что у них сейчас нет возможности откладывать средства.

«[Из-за] роста ставок по вкладам клиенты не готовы размещать свои сбережения в долгосрочный продукт с фиксированной ставкой и предпочитают продукты, где доходность следует за рыночными индикаторами», — утверждает представитель банка «Открытие» Александр Бородкин.

Половина опрошенных вкладчиков также поддержала увеличение страхового возмещения по вкладам. Их мнения разделились: 27% считает, что для него достаточно роста, аналогичного инфляции с декабря 2014 года, а 23% уверены, что и этого не хватает. Только 11% считают, что с суммой страхового возмещения все и так в порядке.

Несмотря на пандемию и связанные с ней экономические проблемы рубль продолжает развиваться. В начале этого года, например, мы рассказывали о новой, цифровой версии российской валюты, которую готовит к запуску Банк России. Если рубль все равно вызывает сомнения, недавно мы писали о трех подходящих для вкладов валютах.

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Фото: Unsplash

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