В Москве с 19 октября сотрудников и посетителей будут пускать в ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения только по QR-коду или смс. Об этом в своем блоге написал столичный мэр Сергей Собянин.

В Москве пускать в ночные клубы будут только по QR-коду или смс