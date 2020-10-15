В Москве пускать в ночные клубы будут только по QR-коду или смс
В Москве с 19 октября сотрудников и посетителей будут пускать в ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения только по QR-коду или смс. Об этом в своем блоге написал столичный мэр Сергей Собянин.
Ограничение коснется заведений, открытых с 12 ночи до 6 часов утра. При входе посетители должны будут сканировать QR-код или отправлять смс на номер 7377.
Собянин признает, что сама по себе регистрация номеров телефонов не помешает распространению коронавируса.
«В случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей, можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на Covid-19», — отметил мэр.
Это поможет выявлять и прерывать новые цепочки распространения коронавируса, считает Собянин.
Ранее московские власти обязали работодателей перевести на удаленку 30% сотрудников, всех пожилых работников и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.Фото: Pressmaster / Shutterstock
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