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В Москве пускать в ночные клубы будут только по QR-коду или смс

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

В Москве с 19 октября сотрудников и посетителей будут пускать в ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения только по QR-коду или смс. Об этом в своем блоге написал столичный мэр Сергей Собянин.

В Москве пускать в ночные клубы будут только по QR-коду или смс

Ограничение коснется заведений, открытых с 12 ночи до 6 часов утра. При входе посетители должны будут сканировать QR-код или отправлять смс на номер 7377.

Собянин признает, что сама по себе регистрация номеров телефонов не помешает распространению коронавируса.

«В случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей, можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на Covid-19», — отметил мэр.

Это поможет выявлять и прерывать новые цепочки распространения коронавируса, считает Собянин.

Ранее московские власти обязали работодателей перевести на удаленку 30% сотрудников, всех пожилых работников и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Фото: Pressmaster / Shutterstock

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