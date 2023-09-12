Производитель телефонов Nokia начнет выпускать смартфоны под собственным брендом. Новая линейка гаджетов финской HMD будет выпускаться параллельно с Nokia и еще некоторыми новыми устройствами, о которых компания пока не рассказывает.
Финская компания HMD будет выпускать смартфоны под собственным брендом. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил главный исполнительный директор компании Жан-Франсуа Бариль.
Смартфоны под брендом HMD будут выпускаться параллельно с гаджетами Nokia, производство которыъ компания останавливать не собирается. Вместе с новыми смартфонами HMD намерена выпускать и другие устройства, подробности о которых пока не раскрывает.
Новость по теме: Nokia объявила об изменении стратегии и представила новый логотип
На данный момент все гаджеты под брендом Nokia выпускает Foxconn. Эксперты не исключают, что устройства HMD также будет выпускать тайваньский производитель.
Фото на обложке: OleksSH /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
ВОЗМОЖНОСТИ
14 сентября 2023
15 сентября 2023
15 сентября 2023