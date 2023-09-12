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Производитель телефонов Nokia начнет выпускать смартфоны под собственным брендом

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Производитель телефонов Nokia начнет выпускать смартфоны под собственным брендом. Новая линейка гаджетов финской HMD будет выпускаться параллельно с Nokia и еще некоторыми новыми устройствами, о которых компания пока не рассказывает.

Производитель телефонов Nokia начнет выпускать смартфоны под собственным брендом

Финская компания HMD будет выпускать смартфоны под собственным брендом. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил главный исполнительный директор компании Жан-Франсуа Бариль.

Смартфоны под брендом HMD будут выпускаться параллельно с гаджетами Nokia, производство которыъ компания останавливать не собирается. Вместе с новыми смартфонами HMD намерена выпускать и другие устройства, подробности о которых пока не раскрывает.

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На данный момент все гаджеты под брендом Nokia выпускает Foxconn. Эксперты не исключают, что устройства HMD также будет выпускать тайваньский производитель.

Фото на обложке: OleksSH / Shutterstock

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