Nokia получила разрешение на поставку оборудования в Россию

Финская компания Nokia после двух обращений европейским регуляторам и еще двум американским получила разрешение на экспортную лицензию для осуществления поставок в Россию. Об этом РБК рассказал глава «Мегафона» Хачатур Помбухчан.

Компания Nokia является коммерческой, поэтому она посчитала для себя возможным «договориться и выполнить обязательства» перед российским поставщиком услуг мобильной связи. Например, ее коллеги из финской Ericsson сделать так нужным не посчитали, отметил Помбухчан.

В апреле 2022 года Nokia приостановила поставки продукции в Россию. Спустя несколько месяцев Nokia объявила о своем уходе с российского рынка. В компании уточнили, что официальное присутствие бренда в России сохранится до тех пор, пока не будет завершено юридическое закрытие.

В сентябре-октябре продажи смартфонов в России упали на 30%. Потребители в условиях неопределенности не готовы тратиться на новые гаджеты. Ранее дорогие телефоны часто покупали в кредит, а сейчас банки стали чаще отказывать мужчинам призывного возраста в займах.

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