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«Сберавтотех» запустил коммерческие беспилотные грузовики на трассе М-11

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Сберавтотех» запускает коммерческие беспилотные грузоперевозки по трассе М-11 «Нева», сообщили в компании.

«Сберавтотех» запустил коммерческие беспилотные грузовики на трассе М-11

Машины будут доставлять грузы компании Globaltruck из Москвы в Санкт-Петербург и из Петербутрга в столицу. Хотя движение полностью беспилотное, в кабине будет находиться водитель-испытатель, как этого требуют правила. Он будет контролировать поездку и следить за безопасностью.

По словам руководителя блока «Технологии» Сбербанка Андрея Белевцева, проект беспилотных грузоперевозок будет масштабироваться.

В середине июня движение своих беспилотных коммерческих грузовиков запустил «Камаз».

Фото на обложке: «Сберавтотех»

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