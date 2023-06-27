«Сберавтотех» запустил коммерческие беспилотные грузовики на трассе М-11

«Сберавтотех» запускает коммерческие беспилотные грузоперевозки по трассе М-11 «Нева», сообщили в компании.
Машины будут доставлять грузы компании Globaltruck из Москвы в Санкт-Петербург и из Петербутрга в столицу. Хотя движение полностью беспилотное, в кабине будет находиться водитель-испытатель, как этого требуют правила. Он будет контролировать поездку и следить за безопасностью.
По словам руководителя блока «Технологии» Сбербанка Андрея Белевцева, проект беспилотных грузоперевозок будет масштабироваться.
В середине июня движение своих беспилотных коммерческих грузовиков запустил «Камаз».
Фото на обложке: «Сберавтотех»
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Сбербанк начал уведомлять клиентов о переносе их биометрических данных в единую госсистему
- 2 10+ идей для ИТ-стажировки весной и летом 2023 года
- 3 Как Сбер сократил время и ресурсы на разработку новых сервисов в интернет-банке СберБизнес
- 4 Молодежные акселераторы «Сбера» открыли прием заявок на бесплатный трек по искусственному интеллекту
- 5 Банковские гарантии в Сбере: удобный подход к серьезному делу
ВОЗМОЖНОСТИ
30 июня 2023
30 июня 2023
30 июня 2023