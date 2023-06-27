«Сберавтотех» запустил коммерческие беспилотные грузовики на трассе М-11

Машины будут доставлять грузы компании Globaltruck из Москвы в Санкт-Петербург и из Петербутрга в столицу. Хотя движение полностью беспилотное, в кабине будет находиться водитель-испытатель, как этого требуют правила. Он будет контролировать поездку и следить за безопасностью.

По словам руководителя блока «Технологии» Сбербанка Андрея Белевцева, проект беспилотных грузоперевозок будет масштабироваться.

В середине июня движение своих беспилотных коммерческих грузовиков запустил «Камаз».

Фото на обложке: «Сберавтотех»