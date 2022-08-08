Интернет-гигант Baidu запустит в Китае полностью беспилотное такси. В двух городах будут работать по пять автомобилей. Baidu первой в Китае получила разрешение властей на запуск беспилотного такси без контролеров в салоне.

О запуске в Китае первого полностью беспилотного такси пишет Reuters.

В Ухане и Чунцине будут работать по пять автомобилей. Они будут возить людей ежедневно с 09:00 до 17:00 в Ухане, с 09:30 до 16:30 – в Чунцине. Поездки будут происходить только в специальных, одобренных властями зонах.

Baidu в апреле получила лицензию на запуск беспилотного такси, но в тот раз было условие – в на водительском сидении должен находиться сотрудник компании. С новой лицензией Baidu может запустить такси без сотрудника в салоне.

Baidu получила первую лицензию совместно с Pony.ai. В последней тогда заявили, что для корпорации это означает возможность коммерциализации услуг в одном из самых оживленных районов Гуанчжоу.

Baidu ведет переговоры о запуске полностью беспилотного такси в еще трех китайских городах – Шэньчжэне, Пекине и Шанхае.

Фото на обложке: metamorworks / Shutterstock