Интернет-гигант Baidu запустит в Китае полностью беспилотное такси. В двух городах будут работать по пять автомобилей. Baidu первой в Китае получила разрешение властей на запуск беспилотного такси без контролеров в салоне.
О запуске в Китае первого полностью беспилотного такси пишет Reuters.
В Ухане и Чунцине будут работать по пять автомобилей. Они будут возить людей ежедневно с 09:00 до 17:00 в Ухане, с 09:30 до 16:30 – в Чунцине. Поездки будут происходить только в специальных, одобренных властями зонах.
Baidu в апреле получила лицензию на запуск беспилотного такси, но в тот раз было условие – в на водительском сидении должен находиться сотрудник компании. С новой лицензией Baidu может запустить такси без сотрудника в салоне.
Baidu получила первую лицензию совместно с Pony.ai. В последней тогда заявили, что для корпорации это означает возможность коммерциализации услуг в одном из самых оживленных районов Гуанчжоу.
Baidu ведет переговоры о запуске полностью беспилотного такси в еще трех китайских городах – Шэньчжэне, Пекине и Шанхае.
Фото на обложке: metamorworks /
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