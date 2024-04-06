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Первые беспилотные трамваи запустят в Москве летом 2024 года

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Первые беспилотные трамваи запустят в Москве этим летом, сообщили в столичной мэрии. На первом этапе «обкатки» в салоне будет присутствовать водитель.

Первые беспилотные трамваи запустят в Москве летом 2024 года

Летом 2024 года в Москве запустят первые беспилотные трамваи. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, его слова передает «Интерфакс».

По словам чиновника, трамвай уже научился ездить в депо. При его запуске на дороги Москвы на первом этапе в салоне будет присутствовать водитель.

Тестирование беспилотного трамвая в столичном депо проходило в марте. Тогда же сообщалось о планах запустить к 2030 году проект по переводу всех трамваев, электробусов и поездов метро на беспилотное управление.

О начале испытаний первого беспилотного трамвая в Москве впервые стало известно в 2019 году.

Фото на обложке: Tasha Ro / Shutterstock

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