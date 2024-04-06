Первые беспилотные трамваи запустят в Москве летом 2024 года

Первые беспилотные трамваи запустят в Москве этим летом, сообщили в столичной мэрии. На первом этапе «обкатки» в салоне будет присутствовать водитель.
Летом 2024 года в Москве запустят первые беспилотные трамваи. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, его слова передает «Интерфакс».
По словам чиновника, трамвай уже научился ездить в депо. При его запуске на дороги Москвы на первом этапе в салоне будет присутствовать водитель.
Тестирование беспилотного трамвая в столичном депо проходило в марте. Тогда же сообщалось о планах запустить к 2030 году проект по переводу всех трамваев, электробусов и поездов метро на беспилотное управление.
О начале испытаний первого беспилотного трамвая в Москве впервые стало известно в 2019 году.
Фото на обложке: Tasha Ro /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 11-классник из Москвы стал абсолютным победителем Международной Менделеевской олимпиады
- 2 Количество миллионеров в Москве выросло на 19% в 2017 году
- 3 Семь тезисов о том, почему 30-е место у Москвы в Глобальном инновационном индексе — это круто
- 4 Названы 25 лучших городов для жизни в будущем
- 5 Как устроено гибридное офисное пространство «Таблица»
ВОЗМОЖНОСТИ
08 апреля 2024
08 апреля 2024
08 апреля 2024