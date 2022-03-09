Западный бизнес начал искать замену «Норникелю» как поставщику никеля и палладия — The WSJ

Клиенты «Норникеля» из западных стран начали искать новых поставщиков из-за опасений по вывозу сырья из России и возможных санкций. «Норникель» производит 5% мирового объема никеля и 40% – палладия.
О том, что западный бизнес начал искать замену «Норникелю» в качестве поставщика редких и крайне важных в производстве металлов пишет The Wall Street Journal.
Немецкий концерн BASF SE не будет заключать с «Норникелем» новые контракты, но будет поддерживать существующие, сообщает газета. Концерн считает «Норникель» важным для себя поставщиком кобальта, никеля, платины и палладия, необходимым для производства катодных материалов.
Альтернативу «Норникелю» ищет финский производитель нержавеющей стали Outokumpu Oyj – один из крупнейших в мире в своем сегменте, пишет издание. На долю «Норникеля» приходится 6-7% потребляемой компанией никеля.
Представители зарубежного бизнеса опасаются возможных проблем с новыми санкциями и вывозом сырья из России, поэтому решили искать альтернативу «Норникелю» в качестве поставщика сырья для производства, отметила газета.
На долю «Норникеля» приходится 5% мирового производства никеля и примерно 40% – палладия. Эти металлы являются ключевыми компонентами в производстве аккумуляторов и катализаторов для автомобилей, уточнила газета.
Фото на обложке: Andrei Stepanov /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Не только твердо стоять на ногах: кто отвечает за ESG в крупнейших российских компаниях
- 2 Как стартапу запустить успешный пилот с международной металлургической компанией
- 3 Использование имитационного моделирования на производстве. Как работает?
- 4 Через пыль и непризнание: как Джеймс Дайсон построил инженерную империю
- 5 Работа над инновационным продуктом за пять шагов
ВОЗМОЖНОСТИ
10 марта 2022
13 марта 2022
15 марта 2022