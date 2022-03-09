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Западный бизнес начал искать замену «Норникелю» как поставщику никеля и палладия — The WSJ

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Клиенты «Норникеля» из западных стран начали искать новых поставщиков из-за опасений по вывозу сырья из России и возможных санкций. «Норникель» производит 5% мирового объема никеля и 40% – палладия.

Западный бизнес начал искать замену «Норникелю» как поставщику никеля и палладия — The WSJ

О том, что западный бизнес начал искать замену «Норникелю» в качестве поставщика редких и крайне важных в производстве металлов пишет The Wall Street Journal.

Немецкий концерн BASF SE не будет заключать с «Норникелем» новые контракты, но будет поддерживать существующие, сообщает газета. Концерн считает «Норникель» важным для себя поставщиком кобальта, никеля, платины и палладия, необходимым для производства катодных материалов.

Альтернативу «Норникелю» ищет финский производитель нержавеющей стали Outokumpu Oyj – один из крупнейших в мире в своем сегменте, пишет издание. На долю «Норникеля» приходится 6-7% потребляемой компанией никеля.

Представители зарубежного бизнеса опасаются возможных проблем с новыми санкциями и вывозом сырья из России, поэтому решили искать альтернативу «Норникелю» в качестве поставщика сырья для производства, отметила газета.

На долю «Норникеля» приходится 5% мирового производства никеля и примерно 40% – палладия. Эти металлы являются ключевыми компонентами в производстве аккумуляторов и катализаторов для автомобилей, уточнила газета.

Фото на обложке: Andrei Stepanov / Shutterstock

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