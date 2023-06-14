VK начнет разрабатывать IT-решения для металлургического бизнеса

VK займется разработкой IT-решений для металлургического бизнеса. Компания подписала соглашение с «Норильским никелем» о сотрудничестве в области облачных вычислений и виртуализации IT-инфраструктуры.

Соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС. Документ предполагает совместную работу в области облачных вычислений, а также при создании многофункциональных платформ, порталов и инструментов для управления большими данными. Планируется сотрудничество и в сфере искусственного интеллекта, отметили в пресс-службе VK.

Кроме того, компании будут совместно разрабатывать технологии интернета вещей и создавать отраслевые геоинформационные сервисы. Как заявили в «Норникеле», цифровизация очень важна для деятельности компании.

Ранее стало известно, что VK построит собственные ЦОДы в Москве и Санкт-Петербурге. Их планируется запустить в 2025 году.