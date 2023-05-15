VK построит собственные ЦОДы в Москве и Петербурге

VK намерена создать сеть центров обработки данных (ЦОД) в Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас компания занимается покупкой земельных участков для строительства. Новые центры запустят в 2025 году, сообщили источники «Ведомостям».

Запуск проекта может обойтись компании примерно в 15-10 млрд рублей. Сейчас аренда одной стойки обходится компании в 85-100 тыс. рублей в год, оценил гендиректор «Комфортела» Дмитрий Петров. Компания арендует порядка 3 тыс. стоек и тратит на них 3-3,6 млрд рублей ежегодно.

Компания может вложить до 40 млрд рублей в строительство центров в течение нескольких лет, предположил менеджер по продуктам Linxdatacenter Станислав Братчиков. Эта сумма складывается не только из стоимости приобретения серверов, но и земли, электроснабжения и замены оборудования в процессе эксплуатации.

Запуск собственных центров обусловлен тем, что руководство VK намерено сократить затраты на аренду и переложить их в капитальные затраты на строительство собственных мощностей, говорят эксперты. При этом VK, скорее всего, останется на рынке коммерческих ЦОДов как крупный клиент-арендатор.

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