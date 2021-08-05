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«Норникель» отчитался о росте прибыли в 96 раз за полугодие

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Норникель» отчитался о росте чистой прибыли «полугодие к полугодию» в 96 раз. За первые 6 месяцев 2020 года компания заработала $45 млн, а за первое полугодие 2021-ого – $4,3 млрд. В целом производитель вырос по всем показателям, включая чистый долг.

«Норникель» отчитался о росте прибыли в 96 раз за полугодие

Отчет о финансовых показателях «Норникеля» за первое полугодие 2021-ого  опубликован на сайте компании. 

Самый значительный рост показала чистая прибыль производителя. Если за первое полугодие 2020-ого компания заработала $45 млн, то за первые 6 месяцев 2021 года – $4,3 млрд, что означает рост на 9600%.

Выручка выросла на 33% до $8,9 млрд. EBITDA поднялась на 300%, рентабельность по ней – на 37 пунктов до 64%.

«Свободный денежный поток сократился на 48% год-к-году до $1,4 млрд прежде всего, за счет возмещения экологического ущерба в размере $2 млрд и роста капитальных затрат», – отмечается в отчете «Норникеля». Под возмещением экологического ущерба подразумеваются последствия утечки топлива, случившегося в мае 2020 года.  

Чистый долг компании вырос на 64% до $7,7 млрд. Свободный денежный поток упал почти вдвое – до $1,3 млрд. Капитальные затраты выросли также почти вдвое – до $990 млн.

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Фото: Shutterstock.com

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