«Вконтакте» выпустит обложку комикса про Человека-паука из Сибири в виде NFT

20 июня на платформе VK NFT пройдет аукцион, в рамках которого пользователи смогут побороться за право на покупку новой работы Евгения Зубкова. Токен представляет собой обложку первого комикса из серии «Северный Паук».
Платформа VK NFT анонсировала новый аукцион. В рамках торгов пользователи смогут побороться за обложку комикса «Северный паук» Евгения Зубкова, в котором рассказывается об альтернативной версии супергероя из города Нефтесибирск. Помимо NFT, победитель аукциона также получит арт в рамке с автографом автора и ранний доступ ко второй части комикса.
Сообщается, что аукцион продлится 24 часа. NFT достанется пользователю, чью ставку не перебьют за 30 минут. Важно отметить, что для оплаты покупки можно использовать рубли с российских карт.
Ранее «ВКонтакте» уже проводила NFT-аукцион с уникальными токенами из коллекции CryptoSpotty. Тогда работу Евгения Зубкова купили за 201 тысячу рублей.
Фото на обложке: «ВКонтакте»
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Интерактивная карта компаний в сфере Web3
- 2 В иной реальности: как устроен метамаркетинг?
- 3 АКИ проведет встречу о продвижении бизнеса с помощью цифрового искусства
- 4 От «Смешариков» до ювелирного дома: как бренды взаимодействуют с аудиторией при помощи NFT
- 5 Как NFT покоряют Биткоин и почему часть пользователей выступает против
ВОЗМОЖНОСТИ
15 июня 2023
15 июня 2023
18 июня 2023