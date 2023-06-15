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«Вконтакте» выпустит обложку комикса про Человека-паука из Сибири в виде NFT

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Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

20 июня на платформе VK NFT пройдет аукцион, в рамках которого пользователи смогут побороться за право на покупку новой работы Евгения Зубкова. Токен представляет собой обложку первого комикса из серии «Северный Паук».

«Вконтакте» выпустит обложку комикса про Человека-паука из Сибири в виде NFT

Платформа VK NFT анонсировала новый аукцион. В рамках торгов пользователи смогут побороться за обложку комикса «Северный паук» Евгения Зубкова, в котором рассказывается об альтернативной версии супергероя из города Нефтесибирск. Помимо NFT, победитель аукциона также получит арт в рамке с автографом автора и ранний доступ ко второй части комикса.

Сообщается, что аукцион продлится 24 часа. NFT достанется пользователю, чью ставку не перебьют за 30 минут. Важно отметить, что для оплаты покупки можно использовать рубли с российских карт.

Ранее «ВКонтакте» уже проводила NFT-аукцион с уникальными токенами из коллекции CryptoSpotty. Тогда работу Евгения Зубкова купили за 201 тысячу рублей.

Фото на обложке: «ВКонтакте» 

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