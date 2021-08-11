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Разработчик антивирусов Norton купит своего конкурента Avast за более чем $8 млрд

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Американский разработчик программного обеспечения в области информационной безопасности NortonLifeLock Inc. купит конкурирующую компанию Avast Plc. Об этом сообщается в совместном пресс-релизе компаний.

Разработчик антивирусов Norton купит своего конкурента Avast за более чем $8 млрд

Акционеры Avast смогут выбрать между двумя вариантами оплаты сделки: либо получить за каждую свою бумагу по $2,37 и 0,19 новой акции NortonLifeLock, либо по $7,61 и 0,03 акции NortonLifeLock. В зависимости от выбранного варианта сумма сделки составит от $8,1 до $8,6 млрд.

Компании планируют закрыть сделку, переговоры по которой начались в июле этого года, к середине 2022 года. 

Акции объединенной компании будут обращаться на бирже Nasdaq. У NortonLifeLock после слияния будет две штаб-квартиры: в Праге и в американском Темпе (штат Аризона). 

По завершению сделки генеральный директор NortonLifeLock Винсент Пилет и финансовый директор компании Натали Дерс останутся на своих должностях, а генеральный директор Avast Ондржей Влчек станет президентом компании и членом совета директоров. Сооснователь Avast Павел Баудиш войдет в совет директоров NortonLifeLock в статусе независимого директора.

NortonLifeLock была образована в 2019 году после того, как Broadcom купила у Symantec подразделение, занимавшееся разработкой ПО для защиты корпоративных данных и систем, а также саму торговую марку Symantec за $10,7 млрд. Выручка компании за прошлый год составила $2,4 млрд.

Avast была основана в 1988 году чешскими программистами Эдуардом Кучерой и Павлом Баудишем, которые являются ее крупнейшими акционерами. С 2010 года компания занимается разработкой антивирусов для розничных клиентов и малого бизнеса. Ее выручка по итогам 2020 года составила $893 млн.

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Фото: Pexels

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