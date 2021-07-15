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«Два антивируса в одном»: разработчик Norton планирует купить Avast

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Два антивируса могут стать одним. Американская NortonLifeLock начала переговоры о покупке чешской Avast. Сделку оценивают в $8 млрд. На фоне этой новости котировки Avast на Лондонской бирже выросли на 18%, Notron, наоборот, снизились.

«Два антивируса в одном»: разработчик Norton планирует купить Avast

О возможной сделке между NortonLifeLock сообщили в The Wall Street Journal. Факт переговоров ее участники подтвердили Bloomberg.

Сумма сделки, по информации The WSJ, может превысить $8 млрд.

На фоне новости акции Avast, торгующихся на Лондонской бирже, подорожали на 18%. Бумаги NortonLifeLock подешевели на 4,5%.

Avast основали в 1988 году чешские программисты Эдуард Кучера и Павел Баудиш, после IPO компании ставшие миллиардерами. Антивирус является одним из самых популярных в мире и часто подвергается обвинениям со стороны СМИ по причине сбора и продажи персональных данных.

NortonLifeLock основана в 1982 году. По данным из открытых источников, является одним из мировых лидеров в области производства программного обеспечения для ПК. Ранее была частью американской Symantec.

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Фото: Shutterstock.com

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