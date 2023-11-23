Норвегия готова закрыть контрольно-пропускной пункт «Стурскуг» на границе с Россией. Об этом сообщил премьер-министр Йонас Гар Стёре. Власти внимательно следят за происходящим в Финляндии и Эстонии.

Норвегия заявила о готовности закрыть КПП на границе с Россией