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Норвегия заявила о готовности закрыть КПП на границе с Россией

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Норвегия готова закрыть контрольно-пропускной пункт «Стурскуг» на границе с Россией. Об этом сообщил премьер-министр Йонас Гар Стёре. Власти внимательно следят за происходящим в Финляндии и Эстонии.

Норвегия заявила о готовности закрыть КПП на границе с Россией

На границе России и Норвегии работает КПП «Стурскуг» (с российской стороны — МАПП «Борисоглебск», находится на территории Печенгского района Мурманской области).

Ранее власти Финляндии сообщили, что оставят открытым только один КПП на границе с Россией – самый северный, в Мурманской области. Люди смогут пересекать его в обе стороны. Четыре КПП Финляндия закрыла несколько дней назад, еще три будут закрыты с 24 ноября. 

Решение о почти полном закрытии границы с Россией объяснили наплывом просящих убежище мигрантов, которые пользуются РФ как транзитной страной.

Фото на обложке: Unsplash

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