В пять раз за пять лет вырос спрос на нотариально заверенную оцифровку документов

За пять последних лет спрос на нотариально заверенные цифровые версии бумажных документов вырос в пять раз. Представители Федеральной нотариальной палаты (ФНП) комментируют такую статистику практическим удобством цифрового документооборота.

Важна и скорость: например, именно нотариально заверенные оцифрованные бумаги позволяют избежать проблем на границе при выезде россиян с детьми (когда разрешение на выезд передается электронно в последние часы или даже минуты).

«Нередко именно через нотариальную "телепортацию" в последний момент удается передать согласие на выезд ребенка за рубеж и тем самым избавиться от проблем на границе», — цитирует представителей ФНП «Ъ».

Другой пример — когда предпринимателю не нужно выделять время для личных поездок или нанимать дорогостоящую доставку, чтобы передать документы контрагенту на другом конце города или страны.

Нотариальная оцифровка документов подразумевает процедуру удостоверения бумаг усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса. Заверенная копия сохраняет юридическую силу, но ее можно отправлять по электронной почте.

В первых двух кварталах текущего года юристы обработали уже 2,6 млн таких обращений (для сравнения: за весь 2021 год обращений было 4,6 млн, а в 2018 году — и вовсе 1 млн).

Представители палаты также напоминают, что нотариусы могут оказать и услугу цифровой передачи документов от физического или юридического лица к другим физическим и юридическим лицам.

Эта возможность стала популярна в том числе из-за локдаунов в годы пандемии. Из примеров такого варианта доставки документов:

отправка в другой город заявления о принятии наследства (скорость позволяет выполнить требование закона о соблюдении шестимесячного срока со дня смерти наследодателя),

отправка бумаг в суд или налоговую службу, чтобы в ожидании очной очереди не пропустить сроки подачи документов,

отправка уведомлений по бизнес-сделкам, в которых принципиально нотариальное подтверждение,

отправка сведений о деятельности юрлиц в Федресурс или о банкротстве в ЕФРСБ и др.

Фото на обложке: Gabrielle Henderson / Unsplash