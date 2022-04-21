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ФАС предложила распространить уведомительный режим на сделки до 2 млрд

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Федеральная антимонопольная служба РФ предложила правительству внести уведомительный порядок на сделки до 2 млрд рублей. Сейчас такой порядок установлен для сделок до 800 млн рублей. Если изменения примут, то порядок будет действовать до конца 2022 года.

ФАС предложила распространить уведомительный режим на сделки до 2 млрд

 Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) в свою очередь считает возможным расширить уведомительный порядок для всех сделок с активами иностранных компаний, уходящих из России, пишут «Ведомости».

Это предложение иницировала «Газпром нефть». Предложение уже вошло в протокол совещания о мерах поддержки экономики. Встречу провел первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Предложения РСПП  могут включить в следующий пакет мер поддержки экономики, сообщил источник в правительстве. Представитель Минфина подтвердил проработку инициативы союза. В пресс-службе ФАС добавили, что поддерживают упрощение порядка согласования сделок. 

Ранее ФАС предложила полностью запретить внутри России договоры с привязкой к иностранной валюте или мировым товарным индексам. Законопроект вынесли на рассмотрение Совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Фото на обложке: Gumbariya / Shutterstock

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