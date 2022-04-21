ФАС предложила распространить уведомительный режим на сделки до 2 млрд

Федеральная антимонопольная служба РФ предложила правительству внести уведомительный порядок на сделки до 2 млрд рублей. Сейчас такой порядок установлен для сделок до 800 млн рублей. Если изменения примут, то порядок будет действовать до конца 2022 года.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) в свою очередь считает возможным расширить уведомительный порядок для всех сделок с активами иностранных компаний, уходящих из России, пишут «Ведомости».

Это предложение иницировала «Газпром нефть». Предложение уже вошло в протокол совещания о мерах поддержки экономики. Встречу провел первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Предложения РСПП могут включить в следующий пакет мер поддержки экономики, сообщил источник в правительстве. Представитель Минфина подтвердил проработку инициативы союза. В пресс-службе ФАС добавили, что поддерживают упрощение порядка согласования сделок.

Ранее ФАС предложила полностью запретить внутри России договоры с привязкой к иностранной валюте или мировым товарным индексам. Законопроект вынесли на рассмотрение Совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

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