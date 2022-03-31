ФАС предложила запретить валютные контракты внутри России

ФАС предложила полностью запретить внутри России договоры с привязкой к иностранной валюте или мировым товарным индексам. Законопроект вынесли на рассмотрение Совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Документ разработали согласно с планом первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики на фоне зарубежных санкций. Планируется, что для этого будут внесены изменения в Гражданский кодекс, сообщил РБК со ссылкой на документ.

Все заключенные договоры необходимо будет изменить в течение месяца с момента официальной публикации закона.Если за это время стороны не придут к соглашению, то исполнение договора должно будет автоматически проводиться по курсу рубля или индикаторам цен на мировых товарных рынках по состоянию на 1 января 2022 года.

Законопроект не затрагивает сделки при внешней торговле. Однако часть из них власти также хотят перевести в рубли.

Привязка к иностранной валюте или биржевым индикаторам чаще всего применяется в договорах для страхования от ослабления рубля. Подобные условия в контрактах используют зарубежные собственники недвижимости для расчета аренды, а металлурги обычно привязывали цены на металлы к индексам на Лондонской бирже металлов (LME). Это распространено и в сфере банковских кредитов, сделок по слияниям и поглощениям, при продаже нефтепродуктов и предметов искусства, сказал адвокат адвокатского бюро Asterisk Станислав Климов.

Эксперты считают, что запрет может привести к появлению полной предоплаты товаров и отказу от долгосрочных контрактов.

Накануне банки получили рекомендации ЦБ РФ установить разные курсы валют для разных корпоративных клиентов. Так, для некоторых компаний их рекомендовано приблизить к биржевым, для других же – установить повышенные отклонения от биржевого уровня.

Фото на обложке: fizkes / Shutterstock