Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

ФАС предложила запретить валютные контракты внутри России

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

ФАС предложила полностью запретить внутри России договоры с привязкой к иностранной валюте или мировым товарным индексам. Законопроект вынесли на рассмотрение Совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

ФАС предложила запретить валютные контракты внутри России

Документ разработали согласно с планом первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики на фоне зарубежных санкций. Планируется, что для этого будут внесены изменения в Гражданский кодекс, сообщил РБК со ссылкой на документ.

Все заключенные договоры необходимо будет изменить в течение месяца с момента официальной публикации закона.Если за это время стороны не придут к соглашению, то исполнение договора должно будет автоматически проводиться по курсу рубля или индикаторам цен на мировых товарных рынках по состоянию на 1 января 2022 года.

Законопроект не затрагивает сделки при внешней торговле. Однако часть из них власти также хотят перевести в рубли.

Привязка к иностранной валюте или биржевым индикаторам чаще всего применяется в договорах для страхования от ослабления рубля. Подобные условия в контрактах используют зарубежные собственники недвижимости для расчета аренды, а металлурги обычно привязывали цены на металлы к индексам на Лондонской бирже металлов (LME). Это распространено и в сфере банковских кредитов, сделок по слияниям и поглощениям, при продаже нефтепродуктов и предметов искусства, сказал адвокат адвокатского бюро Asterisk Станислав Климов.

Эксперты считают, что запрет может привести к появлению полной предоплаты товаров и отказу от долгосрочных контрактов.

Накануне банки получили рекомендации ЦБ РФ установить разные курсы валют для разных корпоративных клиентов. Так, для некоторых компаний их рекомендовано приблизить к биржевым, для других же – установить повышенные отклонения от биржевого уровня.

Кто в России будет импортозамещать софт? Каталог ИТ-компаний

Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Биг Мак», шампанское и длина юбок: 9 альтернативных экономических индексов
  2. 2 Экономисты предложили создать в России новую платежную единицу
  3. 3 Михаил Мишустин рассказал о подготовке нового пакета контрсанкций
  4. 4 Экология и экономические риски — как экологическому стартапу найти баланс и выжить
  5. 5 Налоговая «просит» предоставить документы и информацию о вашей компании. Что необходимо знать
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

31 марта 2022

Демо-день ПАО «Интер РАО»

31 марта 2022

«Лига Чемпионов Бизнеса»

31 марта 2022

Best Hack 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ