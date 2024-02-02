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Основатели онлайн-школы Novakid вышли из состава учредителей российского юрлица

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Основатели онлайн-школы английского языка Novakid вышли из состава учредителей российского юридического лица компании. Доли Максима Азарова и Дмитрия Малина теперь принадлежат Анастасии Говоровой, которая теперь является крупнейшим учредителем.

Основатели онлайн-школы Novakid вышли из состава учредителей российского юрлица

Максим Азаров и Дмитрий Малин вышли из состава учредителей российского юрлица основанной ими онлайн-школы английского языка Novakid, следует из данных ЕГРЮЛ.

Азарову и Малину совокупно принадлежало 76,04% в капитале ООО «Новакид Рус». Теперь владельцем этой доли является Анастасия Говорова. Долей в 23,96% владеет зарегистрированная в США акционерная корпорация «Новакид» (Novakid Inc.).

RB.RU направил запрос в пресс-службу Novakid для уточнения деталей сделки.

Азаров и Малин основали Novakid в 2017 году. Это международная онлайн-школа английского языка для детей в возрасте 4-12 лет. Обучение строится на платформе собственной разработки с использованием технологий виртуальной реальности и геймификации. Сервис работает в Польше, Испании, Италии, Турции, России и СНГ.

Novakid неоднократно привлекал венчурные инвестиции, например, в 2020 году – $4,25 млн, в 2021 году – $35 млн.

Фото на обложке: Maria Symchych / Shutterstock

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