«Яндекс» выложил в открытый доступ новую нейросеть для бизнеса

«Яндекс» выложил в открытый доступ новую языковую модель YandexGPT 5 Lite Pretrain, сообщили RB.RU в пресс-службе компании. Это нейросеть с 8 млрд параметров, способная обрабатывать контекст до 32 тыс. токенов (около 24 тыс. слов). Она доступна бесплатно на HuggingFace.

«[Нейросеть] будет полезна разработчикам и представителям бизнеса, которые смогут дообучить ее под свои задачи и не тратить время на создание собственной базовой модели», — отметили в компании. Там добавили, что последний раз выкладывали языковую модель в открытый доступ еще в 2022 году.

Языковую модель обучали в два этапа. Сначала ее тренировали на русскоязычных и англоязычных текстах, коде, вычислениях и других данных объемом 15 трлн токенов. На втором этапе использовались «высококачественные данные», включая тексты образовательной тематики объемом 320 млрд токенов, рассказали в компании.

YandexGPT 5 Lite Pretrain — представитель нового поколения нейросетей «Яндекса» на ряду с более продвинутой YandexGPT 5 Pro. В компании ранее рассказали RB.RU, что интегрировали YandexGPT 5 Pro в «Алису», получить доступ к модели можно в приложениях «Яндекса», мобильной и десктопной версиях «Яндекс Браузера», а также на умных устройствах.

По заявлению компании, новая модель сравнима по качеству ответов с GPT-4o от OpenAI и в 64% случаев превосходит китайскую модель Qwen2.5 в решении стандартных задач.

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