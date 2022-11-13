$1 трлн на защиту климата, секреты Alibaba, новые увольнения в Twitter: главное 13 ноября

Ахмед Садулаев
Борьба с изменениями климата обойдется мировому сообществу в $1 трлн, Alibaba впервые скрыла финансовые результаты своей крупнейшей распродажи, а состоятельные россияне подают заявки на «золотые паспорта» Гренады. Главные бизнес-события дня — в дайджесте RB.
$1 трлн на защиту климата, секреты Alibaba, новые увольнения в Twitter: главное 13 ноябряАхмед Садулаев
Мир
- Мировому сообществу нужно потратить $1 трлн для успешной борьбы с негативными последствиями изменения климата, сообщил спецпосланник ООН Мухаммед Мухиддин. При этом обещания о выделении средств на прошлую цель в $100 млрд с 2009 года пока выполнили «только несколько стран».
- После отмены запрета на прием заявок от россиян Гренада столкнулась с увеличением спроса на «золотые паспорта» в четыре раза. Около 200 человек с начала лета изъявили желание инвестировать в страну $150 тысяч.
Бизнес
- Alibaba Group не стала раскрывать результаты распродажи в День холостяка впервые за 14 лет проведения акции. Как уточняет Bloomberg, это произошло на фоне прогнозов о существенном снижении продаж в этом году.
- После того как основательницу обанкротившегося медицинского стартапа Theranos Элизабет Холмс признали виновной в обмане инвесторов, прокурор запросил для нее 15 лет тюрьмы.
- Шведская почтовая компания Postnord впервые с марта возобновила доставку почты из России и Беларуси, рассказали в российском посольстве в стране.
Маск и Twitter
- Илон Маск не сможет посетить деловой форум G20 в Индонезии, но все равно выступит на мероприятии дистанционно.
- Кроме того, миллиардер рассказал, что продажи подписки Twitter Blue могут возобновиться в конце следующей недели.
- В это время Axios сообщает о новых изменениях в Twitter: вслед за сокращением штата компании могут последовать массовые расторжения контрактов с подрядчиками.
Фото: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Mazda потеряет €81,7 млн из-за ухода с российского рынка
- 2 Сокращение обмена наличной валюты, повышенный спрос на ИТ-специалистов в госсекторе: главное для бизнеса 12 ноября
- 3 Игра на выживание: ресторанный бизнес прямо сейчас
- 4 Какие нововведения для предпринимателей вступили в силу в октябре
- 5 Маркетинг в B2B. Вызовы и перспективы: что изменилось в 2022 году?
ВОЗМОЖНОСТИ
13 ноября 2022
13 ноября 2022
13 ноября 2022