Борьба с изменениями климата обойдется мировому сообществу в $1 трлн, Alibaba впервые скрыла финансовые результаты своей крупнейшей распродажи, а состоятельные россияне подают заявки на «золотые паспорта» Гренады. Главные бизнес-события дня — в дайджесте RB.

$1 трлн на защиту климата, секреты Alibaba, новые увольнения в Twitter: главное 13 ноября