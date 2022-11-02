Программа «обратной релокации», «Мир» в Таиланде: главное для бизнеса 2 ноября

Карина Пардаева
RB продолжает следить за основными новостями для бизнеса на фоне спецоперации: программа «обратной релокации», рост производства и продажи портвейна, россияне стали чаще покупать автозапчасти на маркетплейсах и другие события 2 ноября.
Программа «обратной релокации», «Мир» в Таиланде: главное для бизнеса 2 ноябряКарина Пардаева
Россия
- Минцифры планирует разработать программу «обратной релокации» для уехавших из России IT-работников и «на деле показывать, что здесь можно спокойно продолжать работать», заявил глава ведомства Максуд Шадаев.
Бизнес
- В России в 2022 году резко выросли производство и продажи крепленых вин, драйвером роста стали отечественные портвейны. С января виноделы выпустили примерно 2 млн л портвейна, для сравнения за весь прошлый год они произвели 1,9 млн л крепленых вин.
- В России в 200 раз выросло производство зонтов и детских молочных смесей на фоне санкций и импортозамещения.
- Илон Маск заявил, что верификация в социальной сети Twitter будет стоить $8, несмотря на возражения пользователей. По его словам, предложенная им опция «уничтожит ботов», в два раза сократит количество рекламы на платформе, а также позволит верифицированным пользователям публиковать длинные видеоролики и аудиозаписи и обеспечит приоритет учетной записи в поисковой выдаче или при отображении ответов к постам.
- Россияне стали гораздо чаще покупать автозапчасти на маркетплейсах в 2022 году. На Wildberries продажа таких товаров увеличилась почти в три раза, на Ozon — в два, на «Авито» — на 30%.
- В первом полугодии 2022 года производство обуви в России увеличилось на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В стране сегодня производится порядка 2 тыс. собственных брендов одежды, обуви и аксессуаров, носочно-чулочной продукции
Финансы
- Переводы из России в государства СНГ и Грузию резко вырос на фоне частичной мобилизации. Абсолютным лидером роста по итогам сентября стал Казахстан: переводы из РФ в эту страну за год выросли более чем в десять раз.
- В Таиланде в ближайшее время может заработать российская платежная система «Мир». Об этом сообщил посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават. По его словам, стороны ведут диалог по реализации этого проекта.
Технологии
- Российские власти предложили состыковать российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений ЦБ — с национальными платформами для платежей в «дружественных» странах. На первом этапе его запустят с контрагентами в одной из стран.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Российский аналог SWIFT состыкуют с платформами дружественных стран
- 2 «Райффайзенбанк» отменил комиссию за переводы через СБП
- 3 «Тинькофф» объявил о запуске открытой экосистемы для Pay-сервисов
- 4 Штраф для уклонистов от мобилизации, новая платежная система «Астрасенд»: главное 1 ноября
- 5 Россиянам запретили использовать криптокошельки. Что это значит?
ВОЗМОЖНОСТИ
11 ноября 2022
13 ноября 2022
13 ноября 2022
Популярное
Новости
ФАС проверит маркетплейсы и ритейлеров после жалоб о завышенных ценах на армейское снаряжение
Истории