RB продолжает следить за основными новостями для бизнеса на фоне спецоперации: программа «обратной релокации», рост производства и продажи портвейна, россияне стали чаще покупать автозапчасти на маркетплейсах и другие события 2 ноября.

Программа «обратной релокации», «Мир» в Таиланде: главное для бизнеса 2 ноября