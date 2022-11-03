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Реестр недружественных правообладателей, банковские инструменты в юанях: главное для бизнеса 3 ноября

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

В России может появиться реестр недружественных правообладателей, турецкий Vestel намерен вернуться в РФ, крупные банки запустили инструменты в юанях для бизнеса и населения и другие события 3 ноября — в дайджесте RB.RU.

Реестр недружественных правообладателей, банковские инструменты в юанях: главное для бизнеса 3 ноября

Россия

  • В Совете Федераций обсуждают возможность создания единого реестра недружественных правообладателей. В него предлагается включать компании, которые поддерживают санкции против РФ, вне зависимости от вида прав — туда могут попасть и иностранные киностудии, и издательства, и разработчики софта. 

Бизнес

  • Бизнес сократил санаторные программы для сотрудников. В числе причин такого решения — общая неопределенность, соображения безопасности и пересмотр бюджета.
  • Турецкий производитель бытовой техники и электроники Vestel (ему принадлежат марки Vestfrost и Luxor) скоро может возобновить производство в российском Александрове. Компания намерена производить собственную продукцию и рассчитывает на контрактную сборку.
  • Fiba Retail может вывести на рынок турецкий премиальный бренд одежды для замены американской Gap, точки которой должны закрыться после распродажи остатков. 

Финансы

  • Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, Совкомбанк и Московский кредитный банк (МКБ) решили запустить инструменты в юанях для населения и бизнеса и намерены расширить линейку продуктов.

Транспорт

  • Росавиация попросила авиакомпании и аэропорты каждый день в шесть утра отчитываться о ситуации с безопасностью. Новое требование связано с режимом повышенной готовности, объявленным в Центральном и Южном федеральных округах. 

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