В России может появиться реестр недружественных правообладателей, турецкий Vestel намерен вернуться в РФ, крупные банки запустили инструменты в юанях для бизнеса и населения и другие события 3 ноября — в дайджесте RB.RU.

Реестр недружественных правообладателей, банковские инструменты в юанях: главное для бизнеса 3 ноября