Реестр недружественных правообладателей, банковские инструменты в юанях: главное для бизнеса 3 ноября

Карина Пардаева
В России может появиться реестр недружественных правообладателей, турецкий Vestel намерен вернуться в РФ, крупные банки запустили инструменты в юанях для бизнеса и населения и другие события 3 ноября — в дайджесте RB.RU.
Реестр недружественных правообладателей, банковские инструменты в юанях: главное для бизнеса 3 ноябряКарина Пардаева
Россия
- В Совете Федераций обсуждают возможность создания единого реестра недружественных правообладателей. В него предлагается включать компании, которые поддерживают санкции против РФ, вне зависимости от вида прав — туда могут попасть и иностранные киностудии, и издательства, и разработчики софта.
Бизнес
- Бизнес сократил санаторные программы для сотрудников. В числе причин такого решения — общая неопределенность, соображения безопасности и пересмотр бюджета.
- Турецкий производитель бытовой техники и электроники Vestel (ему принадлежат марки Vestfrost и Luxor) скоро может возобновить производство в российском Александрове. Компания намерена производить собственную продукцию и рассчитывает на контрактную сборку.
- Fiba Retail может вывести на рынок турецкий премиальный бренд одежды для замены американской Gap, точки которой должны закрыться после распродажи остатков.
Финансы
- Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, Совкомбанк и Московский кредитный банк (МКБ) решили запустить инструменты в юанях для населения и бизнеса и намерены расширить линейку продуктов.
Транспорт
- Росавиация попросила авиакомпании и аэропорты каждый день в шесть утра отчитываться о ситуации с безопасностью. Новое требование связано с режимом повышенной готовности, объявленным в Центральном и Южном федеральных округах.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Программа «обратной релокации», «Мир» в Таиланде: главное для бизнеса 2 ноября
- 2 Российский аналог SWIFT состыкуют с платформами дружественных стран
- 3 «Райффайзенбанк» отменил комиссию за переводы через СБП
- 4 «Тинькофф» объявил о запуске открытой экосистемы для Pay-сервисов
- 5 Штраф для уклонистов от мобилизации, новая платежная система «Астрасенд»: главное 1 ноября
ВОЗМОЖНОСТИ
11 ноября 2022
13 ноября 2022
13 ноября 2022
Популярное
Новости