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Новая волна сокращений в Twitter, забастовка в Finnair, рекорды в торговле РФ и Китая: главное 20 ноября

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Илон Маск может устроить новую волну увольнений в Twitter ради «прорывного Twitter 2.0», товарооборот России и Китая в 2022 году установит новый рекорд, а ООН создает фонд поддержки стран, пострадавших от изменений климата. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Новая волна сокращений в Twitter, забастовка в Finnair, рекорды в торговле РФ и Китая: главное 20 ноября

Мир

  • Участники Конференции ООН по изменению климата COP27 договорились о создании фонда помощи бедным странам, пострадавшим от климатических катастроф.

Россия

  • Россия занимает 45-е место в мире по уровню инфляции в сентябре (13,7%). Лидером рейтинга является Зимбабве с показателем 280,4%.
  • Товарооборот России и Китая в 2022 году составит рекордные $180 млрд, рассказал китайский посол в РФ Чжан Ханьхуэй.
  • Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что Калининград «больше других пострадал от западных санкций», но местным властям уже удалось стабилизировать экономическую ситуацию в регионе.

Бизнес

  • Илон Маск планирует начать новую волну сокращений в Twitter. Увольнения могут коснуться тех, кто не готов трудиться сверхурочно ради «прорывного Twitter 2.0».
  • Аккаунт Дональда Трампа в Twitter восстановлен. Пользователи проголосовали за возвращение на платформу экс-президента США на странице Маска. Сам Трамп не видит «никаких причин» возвращаться в соцсеть.

Транспорт

  • Бортпроводники Finnair в воскресенье собираются провести забастовку против сокращений сотрудников. Она коснется рейсов компании из аэропорта Хельсинки (РИА).

Фото: Unsplash

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