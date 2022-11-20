Новая волна сокращений в Twitter, забастовка в Finnair, рекорды в торговле РФ и Китая: главное 20 ноября

Ахмед Садулаев
Илон Маск может устроить новую волну увольнений в Twitter ради «прорывного Twitter 2.0», товарооборот России и Китая в 2022 году установит новый рекорд, а ООН создает фонд поддержки стран, пострадавших от изменений климата. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.
Новая волна сокращений в Twitter, забастовка в Finnair, рекорды в торговле РФ и Китая: главное 20 ноябряАхмед Садулаев
Мир
- Участники Конференции ООН по изменению климата COP27 договорились о создании фонда помощи бедным странам, пострадавшим от климатических катастроф.
Россия
- Россия занимает 45-е место в мире по уровню инфляции в сентябре (13,7%). Лидером рейтинга является Зимбабве с показателем 280,4%.
- Товарооборот России и Китая в 2022 году составит рекордные $180 млрд, рассказал китайский посол в РФ Чжан Ханьхуэй.
- Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что Калининград «больше других пострадал от западных санкций», но местным властям уже удалось стабилизировать экономическую ситуацию в регионе.
Бизнес
- Илон Маск планирует начать новую волну сокращений в Twitter. Увольнения могут коснуться тех, кто не готов трудиться сверхурочно ради «прорывного Twitter 2.0».
- Аккаунт Дональда Трампа в Twitter восстановлен. Пользователи проголосовали за возвращение на платформу экс-президента США на странице Маска. Сам Трамп не видит «никаких причин» возвращаться в соцсеть.
Транспорт
- Бортпроводники Finnair в воскресенье собираются провести забастовку против сокращений сотрудников. Она коснется рейсов компании из аэропорта Хельсинки (РИА).
Фото: Unsplash
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