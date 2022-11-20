Илон Маск может устроить новую волну увольнений в Twitter ради «прорывного Twitter 2.0», товарооборот России и Китая в 2022 году установит новый рекорд, а ООН создает фонд поддержки стран, пострадавших от изменений климата. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Новая волна сокращений в Twitter, забастовка в Finnair, рекорды в торговле РФ и Китая: главное 20 ноября