Нижегородский «Новокард» стал поставлять SIM-карты с российской ОС Simart Mi

Нижегородская компания «Новокард» стала поставлять SIM-карты с российской операционной системой Simart Mi. Первым эти симки стал закупать МТС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию.
Новую ОС полностью разработали российские специалисты. Она включена в единый реестр местных программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
Разработка поддерживает международные и отечественные алгоритмы аутентификации абонентов в сетях мобильной связи. По словам представителя «Новокард», карты прошли тщательную проверку специалистами обеих компаний.
SIM-карты в России могут законодательно приравнять к средствам платежа. Таким образом власти собираются решить проблему «серых» карт. Кроме того, предлагается ужесточить ответственность операторов за нарушение порядка проверки достоверности сведений об абоненте «вплоть до прекращения деятельности юрлица».
Фото на обложке: «Новокард»
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