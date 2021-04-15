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Новый пакет санкций: американским банкам запретят инвестировать в госдолг РФ

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Президент США Джозеф Байден подписал указ о введении новый санкций, в частности запрещающих американским банкам участвовать в покупке рублёвых облигаций государственного долга РФ.

Новый пакет санкций: американским банкам запретят инвестировать в госдолг РФ

Ограничение вступит в силу 14 июня. Санкция предусматривает запрет на операции с бумагами ЦБ, ФНБ и Минфина только на первичном рынке, на вторичный рынок это не распространяется.

В 2019 году США ввели санкции в отношении РФ в части евробондов. Новые санкции, по сути, расширяют географию действующих.

Также США вводят санкции против 32 российских физических лиц и организаций и высылают 10 российских дипломатов.

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Фото: Andrea Izzotti / Shutterstock

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