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NRG Ventures запустил акселератор для развития стартапов в Саудовской Аравии

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

NRG Ventures открыл набор в бизнес-акселератор с программой для запуска бизнеса в Саудовской Аравии. Об этом RB.RU сообщил представитель фонда. Компании получат грант в размере $100 тыс. и до $300 тыс. инвестиций от партнера NRG Accelerator.

NRG Ventures запустил акселератор для развития стартапов в Саудовской Аравии

Как сообщается, программа представляет собой комплексное решение для запуска бизнеса в Саудовской Аравии. Стратегические партнеры программы — King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST), Главное управление по делам малых и средних предприятий (Monsha'at) и другие.

Стартапы смогут выйти на рынок Саудовской Аравии и масштабировать бизнес, получить доступ к рынку (клиентам и партнерам), поддержку с релокацией, ВНЖ. Также компании могут рассчитывать на персональное наставничество и программу адаптации от NRG Ventures; грант в размере $100 тыс., до $300 тыс. equity инвестиций от партнеров акселератора.

Проекты также могут попасть в шорт-лист на получение последующих инвестиций от NRG Ventures и партнеров в размере $1-10 млн в течение или после прохождения программы. 

Заявки принимаются до конца июня 2023 года по ссылке.

Критерии отбора стартапов:

  • Обязательство переехать в Саудовскую Аравию осенью 2023 года с хотя бы одним сооснователем;
  • Ближневосточный регион является стратегическим регионом для бизнеса в настоящее время;
  • Стартапы со стабильно растущей выручкой (стартапы без выручки рассматриваются, если имеют патенты на передовые DeepTech-технологии);
  • Отсутствие требований к юрисдикции юридического лица;
  • Уровень технологической готовности (TRLs) не ниже TRL 7.

Условия:

  • 6-месячная программа (без платы за участие в программе), начиная с сентября 2023 года;
  • Микроопцион на акции, который будет исполнен при достижении взаимно согласованных KPI (например, цели по инвестициям, клиентам);
  • Очное участие во время программы.

Фото на обложке: Unsplash

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