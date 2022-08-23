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NRG Ventures запустил бизнес-акселератор для развития стартапов на рынках Ближнего Востока

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Фонд NRG Ventures запустил бизнес-акселератор для технологических компаний с основателями из постсоветского пространства, которые собираются выходить на рынки Ближнего Востока. Об этом RB.RU сообщил представитель NRG Ventures.

NRG Ventures запустил бизнес-акселератор для развития стартапов на рынках Ближнего Востока

За время акселерации стартап оценит потенциал своего развития в странах Ближнего Востока, релоцирует бизнес в Персидский Залив (в Саудовскую Аравию и ОАЭ), проведет пилоты с корпорациями Персидского Залива, получит инвестиции от местных венчурных фондов, частных инвесторов и NRG Ventures, обещают организаторы.

Критерии отбора:

  • один из основателей родом из постсоветских стран;
  • стартап считает ближневосточный регион стратегическим для своего бизнеса;
  • приоритетные направления: DeepTech, AI, FinTech, HealthTech, Logistics, Robotics, Cybersecurity, E-commerceFoodTech, TravelTech;
  • стадия развития: Pre-Seed, Seed;
  • первые продажи/продажи до $1 млн в год.

Условия участия:

  • $100 тыс. грант для релокации и запуска бизнеса в регионе;
  • опцион в стартапе, который будет реализован при привлечении акселератором клиентов и инвесторов;
  • проживание в стартап-коливинге в одном из хабов в ОАЭ и Саудовской Аравии в составе не менее двух человек из команды.

NRG Ventures отберет не более 10 стартапов. Программа продлится полгода: с октября 2022 года по март 2023 года. Подать заявку можно по ссылке до 25 сентября.

Фонд NRG Ventures был основан экс-топ-менеджером Fort Ross Ventures Романом Тяном и экс-топ-менеджером VK (ранее Mail.ru Group) Андреем Табуринским в 2021 году. Фонд инвестирует в B2B и B2C стартапы в областях логистики, доставки, EdTech, HR от предпосевной до стадии А.

Фото на обложке: Unsplash

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