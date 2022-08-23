NRG Ventures запустил бизнес-акселератор для развития стартапов на рынках Ближнего Востока

Фонд NRG Ventures запустил бизнес-акселератор для технологических компаний с основателями из постсоветского пространства, которые собираются выходить на рынки Ближнего Востока. Об этом RB.RU сообщил представитель NRG Ventures.

За время акселерации стартап оценит потенциал своего развития в странах Ближнего Востока, релоцирует бизнес в Персидский Залив (в Саудовскую Аравию и ОАЭ), проведет пилоты с корпорациями Персидского Залива, получит инвестиции от местных венчурных фондов, частных инвесторов и NRG Ventures, обещают организаторы.

Критерии отбора:

один из основателей родом из постсоветских стран;

стартап считает ближневосточный регион стратегическим для своего бизнеса;

приоритетные направления: DeepTech, AI, FinTech, HealthTech, Logistics, Robotics, Cybersecurity, E-commerceFoodTech, TravelTech;

стадия развития: Pre-Seed, Seed;

первые продажи/продажи до $1 млн в год.

Условия участия:

$100 тыс. грант для релокации и запуска бизнеса в регионе;

опцион в стартапе, который будет реализован при привлечении акселератором клиентов и инвесторов;

проживание в стартап-коливинге в одном из хабов в ОАЭ и Саудовской Аравии в составе не менее двух человек из команды.

NRG Ventures отберет не более 10 стартапов. Программа продлится полгода: с октября 2022 года по март 2023 года. Подать заявку можно по ссылке до 25 сентября.

Фонд NRG Ventures был основан экс-топ-менеджером Fort Ross Ventures Романом Тяном и экс-топ-менеджером VK (ранее Mail.ru Group) Андреем Табуринским в 2021 году. Фонд инвестирует в B2B и B2C стартапы в областях логистики, доставки, EdTech, HR от предпосевной до стадии А.

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