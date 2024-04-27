Владелец «Рецептов бабушки Агафьи» начнет продажи в Индонезии, Боливии, Индии, Новой Каледонии и на Ямайке

Natura Siberica, развивающая косметические бренды Organic Shop, Organic Kitchen, Planeta Organica, «Рецепты бабушки Агафьи», в ближайшее время начнет продавать свою продукцию в Индонезии, Боливии, Индии, Новой Каледонии, а также на Ямайке. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на генерального директора группы Феликса Либа.

Продукция Natura Siberica появится в Индии и на Ямайке на местных маркетплейсах (Nykaa, Cliq, Flipkart, Reliance и других), в Боливии и Новой Каледонии — в розничных сетях (в том числе французской Carrefour). В Индонезии товары будут продават через аптеки Boots и Guardians.

По словам топ-менеджера, компания в 2024 году рассчитывает нарастить долю от продаж на международных рынках до 30% в общем объеме. В 2023 году на экспорт приходилось 20% выручки группы (25 млн евро).

По средневзвешенному курсу евро за прошлый год эта сумма эквивалентна 2,3 млрд рублей, соответственно, вся выручка составляет около 11,5 млрд рублей.

Выручка ООО «Натура Сиберика» (головное юрлицо группы) по РСБУ в 2023 году достигла 4,85 млрд рублей против 5,1 млрд в 2022 году. Чистая прибыль — 24,8 млн рублей за 2023 год против 399 млн рублей за 2022.

В 2025 году Natura Siberica собирается выйти на рынок Китая. Компания уже работает над концепцией для региона и разрабатывает специализированные линейки. Основным каналом продаж будут маркетплейсы, но Либ не исключает открытие собственных торговых точек.

Сейчас у Natura Siberica 66 розничных магазинов, 4 завода и 4 фермы, следует из данных на ее сайте. Компания поставляет продукцию в 90 стран.

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