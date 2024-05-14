Оператора карт «Мир» намерены привлечь к борьбе с отмыванием денег

Росфинмониторинг предложил включить НСПК в антиотмывочное регулирование. Таким образом у оператора обяжут предоставлять данные по операциям с картами «Мир» или в СБП. Сейчас эти сведения предоставляют банки.
Сейчас НСПК не взаимодействует с Росфинмониторингом, так как не входит в число субъектов национальной антиотмывочной системы. При этом администрирует операции по картам «Мир» и с использованием СБП, пишет РБК.
В Росфинмониторинге уверены, что такой шаг скажется на оптимизации нагрузки на кредитные организации по работе с запросами и оперативности представляемых сведений.
- С 10 января 2021 года заработали поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Они ужесточают контроль за оборотом наличных денег и безналичных расчетов.
Фото на обложке: Pavel Sapozhnikov /
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