Оператора карт «Мир» намерены привлечь к борьбе с отмыванием денег

Росфинмониторинг предложил включить НСПК в антиотмывочное регулирование. Таким образом у оператора обяжут предоставлять данные по операциям с картами «Мир» или в СБП. Сейчас эти сведения предоставляют банки.

Сейчас НСПК не взаимодействует с Росфинмониторингом, так как не входит в число субъектов национальной антиотмывочной системы. При этом администрирует операции по картам «Мир» и с использованием СБП, пишет РБК.

В Росфинмониторинге уверены, что такой шаг скажется на оптимизации нагрузки на кредитные организации по работе с запросами и оперативности представляемых сведений.

С 10 января 2021 года заработали поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Они ужесточают контроль за оборотом наличных денег и безналичных расчетов.

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