Заработали новые правила контроля за оборотом наличных и безналичных расчетов

С 10 января заработали поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Новшества ужесточают контроль за оборотом наличных денег и безналичных расчетов, сообщает ТАСС.

«Антиотмывочный» закон был принят еще в 2001 году, по нему снятие или зачисление наличных на счет организации свыше 600 тысяч рублей контролировались, если не соответствовали характеру хозяйственной деятельности компании. Теперь оговорка о хоздеятельности исключена поправками, информация обо всех подобных операциях будет передаваться в «Росфинмониторинг».

Также вводятся два ограничения с операциями в потребительской сфере. Под контроль попадают почтовые переводы и возврат средств со счетов мобильных операторов на сумму свыше 100 тысяч рублей.

«Вероятно, так перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса», — прокомментировал изданию нововедения юрист налоговой практики Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP Дмитрий Кириллов.

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