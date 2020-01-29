Москва выбрала поставщика технологии для системы поиска и распознавания лиц

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы приобрел технологию поиска лиц в видеопотоке у компании Ntechlab (12,5% контролирует «Ростех», 25% – фонд Рубена Варданяна, остальное – у пятерых основателей и миноритария первого раунда инвестиций). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на участников сделки.

Закупку исключительных прав на детектор Ntechlab проводила принадлежащая мэрии компания «Электронная Москва». Начальная конкурсная цена на разработку составляла 200 млн рублей, сумму контракта стороны не назвали.

Ntechlab разрабатывала детектор для Москвы с нуля как отдельное техническое решение, исходный код своего основного продукта FindFace Security компания не продавала, уточнил представитель Ntechlab.

Компания разработала детектор, учитывая опыт запуска сложных высоконагрузочных проектов в интересах Москвы, продукт адаптирован для использования одновременно на сотнях тысяч камер и уже работает в системе распознавания лиц.

Московская система видеоаналитики мультивендорная, заявил представитель ДИТа: в результате конкурсов определено несколько поставщиков, их алгоритмы дополняют друг друга.

Всех поставщиков он не раскрыл, но, по словам одного из участников проекта, Москва купила временные лицензии на использование алгоритмов распознавания у Ntechlab, Visionlabs (входит в экосистему Сбербанка) и Tevian (принадлежит братьям Вадиму и Антону Конушиным).

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