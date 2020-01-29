Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Москва выбрала поставщика технологии для системы поиска и распознавания лиц

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы приобрел технологию поиска лиц в видеопотоке у компании Ntechlab (12,5% контролирует «Ростех», 25% – фонд Рубена Варданяна, остальное – у пятерых основателей и миноритария первого раунда инвестиций). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на участников сделки.

Москва выбрала поставщика технологии для системы поиска и распознавания лиц

Закупку исключительных прав на детектор Ntechlab проводила принадлежащая мэрии компания «Электронная Москва». Начальная конкурсная цена на разработку составляла 200 млн рублей, сумму контракта стороны не назвали.

Ntechlab разрабатывала детектор для Москвы с нуля как отдельное техническое решение, исходный код своего основного продукта FindFace Security компания не продавала, уточнил представитель Ntechlab.

Компания разработала детектор, учитывая опыт запуска сложных высоконагрузочных проектов в интересах Москвы, продукт адаптирован для использования одновременно на сотнях тысяч камер и уже работает в системе распознавания лиц.

Московская система видеоаналитики мультивендорная, заявил представитель ДИТа: в результате конкурсов определено несколько поставщиков, их алгоритмы дополняют друг друга.

Всех поставщиков он не раскрыл, но, по словам одного из участников проекта, Москва купила временные лицензии на использование алгоритмов распознавания у Ntechlab, Visionlabs (входит в экосистему Сбербанка) и Tevian (принадлежит братьям Вадиму и Антону Конушиным).

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

29 января 2020

Life Science Pitch Day

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

Skolkovo Junior Challenge - 2020

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

12 февраля 2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

29 января 2020

Life Science Pitch Day

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

Skolkovo Junior Challenge - 2020

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

12.02.2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

31 января — 29 февраля 2020

Управление бизнесом в IT

1 февраля 2020

Акселератор - Skolkovo Community

3 февраля — 18 апреля 2020

UX-АНАЛИТИКА

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ