Бывший менеджер «Ростелекома» Алексей Паламарчук стал гендиректором Ntechlab. Он сменил на посту Сергея Сучкова, который руководил компанией с июля 2023 года.

Новым генеральным директором компании Ntechlab стал Алексей Паламарчук. Об этом свидетельствуют данные из ЕГРЮЛ.

По данным из реестра, Паламарчук возглавляет Ntechlab с 17 января 2024 года. Ранее Паламарчук занимал руководящие должности в «Ростелекоме», «ЭР-Телекоме», а также в органах государственной власти.

На посту CEO Ntechlab Паламарчук сменил Сергея Сучкова, который руководил компанией с июля 2023 года.

В марте 2023 года из Ntechlab ушли основатели компании Александр Кабаков и Артем Кухаренко.

Компанию-разработчика систем распознавания лиц Ntchlab основали в 2015 году. В 2017 году NTechLab договорилась подключить свой софт к городской системе видеонаблюдения Москвы. В 2020 система была запущена еще в десяти крупных городах.

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