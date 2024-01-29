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Бывший менеджер «Ростелекома» Алексей Паламарчук стал гендиректором Ntechlab

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Бывший менеджер «Ростелекома» Алексей Паламарчук стал гендиректором Ntechlab. Он сменил на посту Сергея Сучкова, который руководил компанией с июля 2023 года.

Бывший менеджер «Ростелекома» Алексей Паламарчук стал гендиректором Ntechlab

Новым генеральным директором компании Ntechlab стал Алексей Паламарчук. Об этом свидетельствуют данные из ЕГРЮЛ.

По данным из реестра, Паламарчук возглавляет Ntechlab с 17 января 2024 года. Ранее Паламарчук занимал руководящие должности в «Ростелекоме», «ЭР-Телекоме», а также в органах государственной власти.

На посту CEO Ntechlab Паламарчук сменил Сергея Сучкова, который руководил компанией с июля 2023 года.  

В марте 2023 года из Ntechlab ушли основатели компании Александр Кабаков и Артем Кухаренко.

Компанию-разработчика систем распознавания лиц Ntchlab основали в 2015 году. В 2017 году NTechLab договорилась подключить свой софт к городской системе видеонаблюдения Москвы. В 2020 система была запущена еще в десяти крупных городах.

Фото на обложке: Scharfsinn / Shutterstock

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