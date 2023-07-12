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В NtechLab сменился гендиректор

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

NtechLab сообщила об изменениях в руководящем составе. Андрей Теленков покинет пост генерального директора, его сменит Сергей Сучков, который более 15 лет занимает руководящие должности в ИТ-компаниях в России.

В NtechLab сменился гендиректор

«В связи с кратным ростом ключевых показателей появилась необходимость разделить управление внутри компании. Андрей Теленков займется проектами компании, направленными на увеличение акционерной стоимости бизнеса <…> Комплементарные компетенции нового руководителя компании в России Сергея Сучкова будут способствовать дальнейшему развитию», — говорится в сообщении NtechLab.

Сучков более 15 лет занимал руководящие должности в ИТ-компаниях, в том числе в «Спектре» и «Ростелекоме», и отвечал за развитие таких направлений, как умные и безопасные города, 5G, а также проекты разработки алгоритмов распознавания на транспорте.

  • NtechLab с 2015 года разрабатывает софт для видеоаналитики на основе технологий искусственного интеллекта. Продукты и алгоритмы компании активно используются в госсекторе. Так, в 2017 году NTechLab договорилась подключить свой софт к городской системе видеонаблюдения Москвы. В 2020 система была запущена еще в десяти крупных городах. 
  • Российский бизнес NtechLab по итогам 2022 года получил выручку в 1 млрд рублей.
  • В марте 2023 года основатели российского разработчика систем распознавания лиц Александр Кабаков и Артем Кухаренко заявили об уходе из компании из-за разногласий с руководством и инвесторами.

Фото на обложке: Unsplash

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