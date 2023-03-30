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Основатели NtechLab заявили об уходе из компании из-за разногласий с руководством и инвесторами

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Основатели российского разработчика систем распознавания лиц NtechLab заявили об уходе из компании из-за разногласий с руководством и инвесторами.

Основатели NtechLab заявили об уходе из компании из-за разногласий с руководством и инвесторами

Как Александр Кабаков и Артем Кухаренко сообщили Reuters, они предлагали прекратить работу в России и релоцировать сотрудников, но менеджмент с этим не соглашался. 

Большинство акционеров встали на сторону руководства и поэтому основатели приняли решение покинуть компанию.

Основатели компании также заявили, что после начала спецоперации подписали антивоенную петицию и в настоящее время находятся за пределами России.

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