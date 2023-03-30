Основатели NtechLab заявили об уходе из компании из-за разногласий с руководством и инвесторами

Основатели российского разработчика систем распознавания лиц NtechLab заявили об уходе из компании из-за разногласий с руководством и инвесторами.
Как Александр Кабаков и Артем Кухаренко сообщили Reuters, они предлагали прекратить работу в России и релоцировать сотрудников, но менеджмент с этим не соглашался.
Большинство акционеров встали на сторону руководства и поэтому основатели приняли решение покинуть компанию.
Основатели компании также заявили, что после начала спецоперации подписали антивоенную петицию и в настоящее время находятся за пределами России.
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