Хабиб Нурмагомедов запустит сеть ресторанов быстрого питания M-eat by Khabib

Боец UFC Хабиб Нурмагомедов планирует запустить международную сеть фастфуда M-eat by Khabib. Первая точка уже открылась в башне «Город столиц» в деловом центре «Москва-сити».
Связанная с Нурмагомедовым компания ООО «М-ит групп франчайзинг» планирует создать международную сеть ресторанов быстрого питания M-eat by Khabib, сообщили «Ведомости» со ссылкой на ее представителя. Первая точка уже открылась в башне «Город столиц» в «Москва-сити».
К лету 2022 году компания намерена запустить в Москве еще 14 точек. Инвестиции в открытие одного заведения составят 2-3 млн рублей. Таким образом, общие затраты в развитие сети без учета уже открытого ресторана на первом этапе могут составить 28-42 млн рублей.
До 2024 года «М-ит групп франчайзинг» рассчитывает также запуститься по франшизе в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах. В этих пяти странах планируется открыть 150 точек. Сейчас идет поиск франчайзи.
В РФ компания изучает возможность выхода в другие регионы в Центральной России, а также на Северном Кавказе. Кроме того, M-eat by Khabib также рассчитывает наладить продажи собственной продукции в магазинах крупных ритейлеров.
В ресторанах сети будут продаваться продукты собственного производства. Одно из блюд будет называться «Брэдм-eat» и представлять из себя томленое мясо в булочке с различными добавками. Также Нурмагомедов планирует запустить в России завод по производству ингредиентов для сети.
Нурмагомедов будет выступать совладельцем и партнером сети «М-ит групп франчайзинга». По данные ЕГРЮЛ, компания создана в Москве в мае 2021 года. Сейчас юрлицо ООО «М-ит групп франчайзинг принадлежит ее гендиректору Владимиру Хорошилову. Также он является владельцем ООО «М-ит розничная сеть». Хорошилов подтвердил, что является партнером по развитию сети.
Как сообщил представитель экс-бойца UFC, над созданием сети ресторанов быстрого питания Нурмагомедов работал больше восьми месяцев. По его словам, к спортсмену обращались многие крупные бренды в ресторанном бизнесе, но он решил построить собственный бренд.
Нурмагомедов завершил спортивную карьеру в 2020 году, после чего начал развивать ряд коммерческих проектов. В ноябре 2020 года Нурмагомедов в коллаборации с брендом спортивного питания Fitroo запустил серию продуктов Fitroo by Khabib.
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