Хабиб Нурмагомедов запустит сеть ресторанов быстрого питания M-eat by Khabib

Связанная с Нурмагомедовым компания ООО «М-ит групп франчайзинг» планирует создать международную сеть ресторанов быстрого питания M-eat by Khabib, сообщили «Ведомости» со ссылкой на ее представителя. Первая точка уже открылась в башне «Город столиц» в «Москва-сити».

К лету 2022 году компания намерена запустить в Москве еще 14 точек. Инвестиции в открытие одного заведения составят 2-3 млн рублей. Таким образом, общие затраты в развитие сети без учета уже открытого ресторана на первом этапе могут составить 28-42 млн рублей.

До 2024 года «М-ит групп франчайзинг» рассчитывает также запуститься по франшизе в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах. В этих пяти странах планируется открыть 150 точек. Сейчас идет поиск франчайзи.

В РФ компания изучает возможность выхода в другие регионы в Центральной России, а также на Северном Кавказе. Кроме того, M-eat by Khabib также рассчитывает наладить продажи собственной продукции в магазинах крупных ритейлеров.

В ресторанах сети будут продаваться продукты собственного производства. Одно из блюд будет называться «Брэдм-eat» и представлять из себя томленое мясо в булочке с различными добавками. Также Нурмагомедов планирует запустить в России завод по производству ингредиентов для сети.