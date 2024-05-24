Рыночная капитализация Nvidia превысила $2,6 трлн. Это больше, чем ВВП таких стран, как Россия и Канада и в номинальном выражении превышает совокупную капитализацию всех торгующихся на Deutsche Boerse компаний. Акции производителя чипов бурно идут вверх после квартального отчета о кратном росте прибыли.
Производитель чипов Nvidia достиг объема рыночной капитализации свыше $2,6 трлн. Об этом говорят данные торгов на бирже Nasdaq.
В течение последней торговой сессии акции Nvidia подорожали на 0,6% и по актуальным на момент публикации данным стоят $1,044 за штуку.
Nvidia занимает третье место среди мировых компаний по объему капитализации, уступая Apple и Microsoft.
Акции Nvidia впервые подорожали до $1 тыс. за штуку на фоне публикации квартального отчета компании, в котором она рассказала о кратном росте прибыли. Финансовые успехи компании достигаются благодаря ажиотажному спросу на микропроцессоры для искусственного интеллекта.
Фото на обложке: JRdes /
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