Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Рыночная капитализация Nvidia превысила $2,6 трлн

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Рыночная капитализация Nvidia превысила $2,6 трлн. Это больше, чем ВВП таких стран, как Россия и Канада и в номинальном выражении превышает совокупную капитализацию всех торгующихся на Deutsche Boerse компаний. Акции производителя чипов бурно идут вверх после квартального отчета о кратном росте прибыли.

Рыночная капитализация Nvidia превысила $2,6 трлн

Производитель чипов Nvidia достиг объема рыночной капитализации свыше $2,6 трлн. Об этом говорят данные торгов на бирже Nasdaq.

В течение последней торговой сессии акции Nvidia подорожали на 0,6% и по актуальным на момент публикации данным стоят $1,044 за штуку.

Nvidia занимает третье место среди мировых компаний по объему капитализации, уступая Apple и Microsoft.

Акции Nvidia впервые подорожали до $1 тыс. за штуку на фоне публикации квартального отчета компании, в котором она рассказала о кратном росте прибыли. Финансовые успехи компании достигаются благодаря ажиотажному спросу на микропроцессоры для искусственного интеллекта.

Фото на обложке: JRdes / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Стоимость акций Nvidia впервые в истории превысила $1 тыс.
  2. 2 Навороченные и незамысловатые: как выглядят автомобили богатейших айтишников мира
  3. 3 Новый владелец «Яндекса» изменил сроки приема заявок на внебиржевой обмен
  4. 4 IVA Technologies официально объявила о планах провести IPO на Мосбирже
  5. 5 Акции «Газпрома» подешевели до уровня февраля 2022 года после рекомендации не платить дивиденды
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

25 мая 2024

IT SaveHealth

25 мая 2024

Pitch&Go (Sk Capital)

25 мая 2024

Sber500

Все ВОЗМОЖНОСТИ