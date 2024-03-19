Nvidia представила новый сверхмощный чип для искусственного интеллекта

Американский производитель графических процессоров Nvidia представил новое поколение микрочипов Blackwell. По заявлению самой компании, это самый мощный чип в мире на сегодняшний день. Blackwell предназначен в первую очередь для разработок в области ИИ.

Платформа Blackwell, включающая соответствующий софт, создана для сверхбыстрых вычислений. Сам процессор имеет 208 млрд транзисторов. В предыдущей модели H100 их 80 млрд (выпущена в 2022 году).

Таким образом, Blackwell может обеспечить вдвое большую мощность в ходе обучения моделей искусственного интеллекта. Он также в пять раз увеличит скорость, с которой модели вроде ChatGPT, отвечают на запросы.

По словам гендиректора компании Дженсена Хуанга, «суперчип» Nvidia GB200 объединит два графических процессора Blackwell с центральным процессором компании Grace.

Новая разработка Nvidia призвана осуществить прорыв в обработке больших массивов данных, инженерном моделировании, разработке медпрепаратов, квартовых вычислениях и генеративном ИИ.

«На протяжении трех десятилетий мы стремились к ускоренным вычислениям с целью обеспечить такие революционные прорывы, как глубокое машинное обучение и ИИ», — сказал Хуанг на презентации в Сан-Хосе в Калифорнии.

Он добавил, что генеративный ИИ является определяющей технологией сегодня, а Blackwell — «это двигатель новой промышленной революции».

Помимо Nvidia чипы для обучения и запуска продуктов на основе ИИ разрабатывают такие гиганты, как Microsoft, Amazon и Apple. Но решения этих технологических компаний сильно отстают от продуктов Nvidia. По мощности они пока не могут сравниться даже с предыдущей моделью H100, который на сегодняшний день лежит в основе большинства существующих ИИ-сервисов.

В феврале Nvidia обновила мировой рекорд прироста стоимости. Капитализация компании превысила ВВП России, ее рыночная стоимость достигла $1,97 трлн.

Фото на обложке: sdx15 / Shutterstock