Французский регулятор заподозрил Nvidia в нарушении антимонопольного законодательства

Производитель графических процессоров Nvidia может столкнуться с претензиями во Франции из-за предполагаемого нарушения антимонопольного закона. Об этом сообщает Reuters.

Как рассказали источники агентства, обвинения могут быть обусловлены возможным злоупотреблением компанией в сфере технологий искусственного интеллекта. Наибольшую обеспокоенность у французского регулятора вызывает работа над программным обеспечением Nvidia — CUDA.

Осенью 2023 года во французские офисы Nvidia пришли с обысками, которые, по данным Reuters, проводились в рамках масштабного расследования в сфере облачных вычислений.

При этом источники агентства говорят, что Еврокомиссия не намерена расширять предварительное расследование в отношении Nvidia из-за интереса французского регулятора.

В июне Nvidia стала самой дорогой компанией в мире с рыночной капитализацией в $3,322 трлн, обогнав по этому показателю Microsoft. Рост компании связан с бумом искусственного интеллекта, для технологий которого Nvidia поставляет чипы.

Спустя неделю после достижения рекорда компания пережила самое масштабное падение капитализации в истории. По результатам торгов 24 июня бумаги Nvidia потеряли в цене около 7%, капитализация технологической компании упала ниже $3 трлн.

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