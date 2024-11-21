Доходы Nvidia выросли почти на 100% за год из-за высокого спроса на ИИ-чипы

Выручка Nvidia в третьем квартале 2024 года увеличилась на 94%, до рекордных $35,1 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, следует из отчета техногиганта. Это связано с высоким спросом на чипы компании на базе искусственного интеллекта.

Самый большой рост показала выручка Nvidia от центров обработки данных — показатель увеличился на 112%, до $30,77 млрд против $14,51 в июле–сентябре прошлого года. В компании прогнозируют, что ее выручка в четвертом квартале 2024-го вырастет до $37,5 млрд, что почти совпадает с консенсус-прогнозом рынка — $37 млрд.

Аналитики внимательно следят за тем, как новое поколение ИИ-чипов Nvidia под названием Blackwell может повлиять на краткосрочный рост доходов техногиганта, а также сталкиваются ли эти чипы с проблемами по мере внедрения, отметила Financial Times. Ранее The Information сообщил, что Blackwell перегреваются при подключении к серверам.

Blackwell были анонсированы в марте. В первую очередь они предназначены для разработок в области ИИ и могут обеспечить вдвое большую мощность при обучении нейросетей по сравнению с нынешним поколением чипов.

В начале ноября Nvidia стала первой компанией в истории, чья рыночная капитализация превысила $3,6 трлн. Reuters отмечал, что эта сумма больше стоимости Netflix, Walmart, JPMorgan, Visa, Eli Lilly и UnitedHealth Group вместе взятых.

Всего с начала года акции техногиганта выросли более чем на 200%, пишет FT. Такому показателю способствовала технологическая гонка среди компаний за разработкой и внедрением ИИ-технологий, отметила газета. По состоянию на 17:52 мск бумаги Nvidia торгуются по цене в $146,3 за штуку.