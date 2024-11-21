Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Доходы Nvidia выросли почти на 100% за год из-за высокого спроса на ИИ-чипы

Новости
Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Редактор новостного блока

Богдан Музыченко

Выручка Nvidia в третьем квартале 2024 года увеличилась на 94%, до рекордных $35,1 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, следует из отчета техногиганта. Это связано с высоким спросом на чипы компании на базе искусственного интеллекта. 

Доходы Nvidia выросли почти на 100% за год из-за высокого спроса на ИИ-чипы
  1. Новости

Самый большой рост показала выручка Nvidia от центров обработки данных — показатель увеличился на 112%, до $30,77 млрд против $14,51 в июле–сентябре прошлого года. В компании прогнозируют, что ее выручка в четвертом квартале 2024-го вырастет до $37,5 млрд, что почти совпадает с консенсус-прогнозом рынка — $37 млрд.

Аналитики внимательно следят за тем, как новое поколение ИИ-чипов Nvidia под названием Blackwell может повлиять на краткосрочный рост доходов техногиганта, а также сталкиваются ли эти чипы с проблемами по мере внедрения, отметила Financial Times. Ранее The Information сообщил, что Blackwell перегреваются при подключении к серверам.

Blackwell были анонсированы в марте. В первую очередь они предназначены для разработок в области ИИ и могут обеспечить вдвое большую мощность при обучении нейросетей по сравнению с нынешним поколением чипов. 

В начале ноября Nvidia стала первой компанией в истории, чья рыночная капитализация превысила $3,6 трлн. Reuters отмечал, что эта сумма больше стоимости Netflix, Walmart, JPMorgan, Visa, Eli Lilly и UnitedHealth Group вместе взятых.

Всего с начала года акции техногиганта выросли более чем на 200%, пишет FT. Такому показателю способствовала технологическая гонка среди компаний за разработкой и внедрением ИИ-технологий, отметила газета. По состоянию на 17:52 мск бумаги Nvidia торгуются по цене в $146,3 за штуку.

Фото на обложке: Brandon Bell / Getty Images

Где взять деньги на бизнес и как управлять финансами? Расскажут эксперты образовательной платформы для предпринимателей «Курс».

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

21 ноября 2024

Набор проектов в Контур Стартап-бюро

25 ноября 2024

Хакатон Т1: Москва

25 ноября 2024

INGRIA.Drone

25 ноября 2024

RB Choice — 100 перспективных российских стартапов

26 ноября 2024

Единое окно инноваций РЖД. Разработка устройства для натурного измерения скорости соударения вагонов при роспуске с сортировочной горки

Все ВОЗМОЖНОСТИ