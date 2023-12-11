Nvidia начнет собирать микрочипы во Вьетнаме

Nvidia построит во Вьетнаме центр по производству микрочипов. В местное производство компания уже инвестировала $250 млн. Ранее Nvidia объявила о планах создать сеть заводов по выпуску процессоров для ИИ в Японии.

Корпорация Nvidia объявила о планах построить во Вьетнаме центр по производству микрочипов. Об этом сообщил гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг по итогам встречи с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чином.

Nvidia уже инвестировала во вьетнамское производство $250 млн. В планах компании наладить сотрудничество с местными властями и привлечь к работе технологические компании.

Ранее Nvidia анонсировала строительство в Японии сети заводов по производству процессоров для нужд развития искусственного интеллекта.

Nvidia по итогам третьего квартала 2023 года получила рекордную выручку в размере $18,1 млрд. Росту финансовых показателей способствовал ажиотажный спрос на чипы для ИИ.

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