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Nvidia начнет собирать микрочипы во Вьетнаме

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Nvidia построит во Вьетнаме центр по производству микрочипов. В местное производство компания уже инвестировала $250 млн. Ранее Nvidia объявила о планах создать сеть заводов по выпуску процессоров для ИИ в Японии.

Nvidia начнет собирать микрочипы во Вьетнаме

Корпорация Nvidia объявила о планах построить во Вьетнаме центр по производству микрочипов. Об этом сообщил гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг по итогам встречи с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чином.

Nvidia уже инвестировала во вьетнамское производство $250 млн. В планах компании наладить сотрудничество с местными властями и привлечь к работе технологические компании.

Ранее Nvidia анонсировала строительство в Японии сети заводов по производству процессоров для нужд развития искусственного интеллекта. 

Nvidia по итогам третьего квартала 2023 года получила рекордную выручку в размере $18,1 млрд. Росту финансовых показателей способствовал ажиотажный спрос на чипы для ИИ.

Фото на обложке: jamesonwu1972 / Shutterstock

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