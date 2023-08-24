Nvidia добилась рекордной квартальной выручки на фоне ажиотажа вокруг ИИ-технологий

Ведущий мировой производитель графических процессоров добился рекордной квартальной выручки на фоне ажиотажа вокруг ИИ-технологий. Выручка Nvidia в Q2 2023 выросла на 101% квартал к кварталу и составила $13,5 млрд.

Nvidia отчиталась о рекордной в своей истории квартальной выручке. Отчетность опубликована на сайте компании.

Выручка ведущего мирового производителя графических процессоров во втором квартале 2023 года составила $13,5 млрд. По отношению к предыдущему кварталу она выросла на 88%, а к второму кварталу 2022 года – на 101%.

Самый значительный рост доходов показало подразделение дата-центров. Его выручка в $10,3 млрд также оказалась рекордной и выросла на 171% по отношению к Q2 2022.

Финансовые показатели Nvidia значительно превзошли ожидания аналитиков, пишет Reuters. Агентство отмечает, что на росте бизнеса Nvidia сказывается ажиотаж вокруг развития технологий искусственного интеллекта.

Акции Nvidia на Nasdaq отреагировали на отчетность ростом на 2,5%.

С начала года ценные бумаги Nvidia подорожали на 223%. В июне компания стала первым в мире производителем микропроцессоров, рыночная капитализация которого превысила $1 трлн.

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