Продажи новогодних туров внутри страны могут вырасти на 40–50% год к году

В 2023 году продажи новогодних туров внутри России могут вырасти на 50%. Средняя стоимость сейчас, по оценкам «Слетать.ру», составляет 68,5 тыс. рублей.
Высокий спрос контрастирует с показателями конца прошлого года, когда большая часть россиян предпочла отдыхать дома в новогодние каникулы, пишет «Коммерсантъ»
Сервисы бронирования туристического жилья отмечали в октябре заметное подорожание отелей на популярных горнолыжных курортах России. Средняя стоимость ночи зимой-весной 2024 года выросла на 15% год к году — до 10,6 тысяч рублей. Самыми популярными направлениями у любителей горнолыжного отдыха остаются Краснодарский край, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария, Ставропольский край, Кемеровская и Мурманская области.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Shein может обогнать H&M и Zara по выручке
- 2 Вклады россиян от 1,6 млн рублей обложат налогом
- 3 «Совкомбанк» предложил бесплатное рефинасирование долгов по кредиткам других банков
- 4 Аукционные дома России объединились для проведения «русских торгов» вместо Christie’s и Sotheby’s
- 5 Бюджет уже получил 40 млрд рублей налог на сверхприбыль — Силуанов
ВОЗМОЖНОСТИ
23 ноября 2023
24 ноября 2023
24 ноября 2023