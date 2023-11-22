В 2023 году продажи новогодних туров внутри России могут вырасти на 50%. Средняя стоимость сейчас, по оценкам «Слетать.ру», составляет 68,5 тыс. рублей.

Продажи новогодних туров внутри страны могут вырасти на 40–50% год к году