Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Продажи новогодних туров внутри страны могут вырасти на 40–50% год к году

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2023 году продажи новогодних туров внутри России могут вырасти на 50%. Средняя стоимость сейчас, по оценкам «Слетать.ру», составляет 68,5 тыс. рублей.

Продажи новогодних туров внутри страны могут вырасти на 40–50% год к году

Высокий спрос контрастирует с показателями конца прошлого года, когда большая часть россиян предпочла отдыхать дома в новогодние каникулы, пишет «Коммерсантъ»

Сервисы бронирования туристического жилья отмечали в октябре заметное подорожание отелей на популярных горнолыжных курортах России. Средняя стоимость ночи зимой-весной 2024 года выросла на 15% год к году — до 10,6 тысяч рублей. Самыми популярными направлениями у любителей горнолыжного отдыха остаются Краснодарский край, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария, Ставропольский край, Кемеровская и Мурманская области.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Shein может обогнать H&M и Zara по выручке
  2. 2 Вклады россиян от 1,6 млн рублей обложат налогом
  3. 3 «Совкомбанк» предложил бесплатное рефинасирование долгов по кредиткам других банков
  4. 4 Аукционные дома России объединились для проведения «русских торгов» вместо Christie’s и Sotheby’s
  5. 5 Бюджет уже получил 40 млрд рублей налог на сверхприбыль — Силуанов
FinTech Map
Все игроки FinTech России на одной карте
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

23 ноября 2023

Урбатон

24 ноября 2023

Акселератор РСХБ

24 ноября 2023

Хакатон по кибериммунной разработке 2.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ