Совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group выбрало главу FoodTech-направления

На позицию главного исполнительного директора по FoodTech «О2О Холдинг» — совместного предприятия (СП) Сбербанка и Mail.ru Group — назначен Гюванч Донмез. Об этом Rusbase рассказали в Mail.ru Group.

Донмез покинет свой пост в Mail.ru Group, расширив количество курируемых проектов. Теперь в зоне его ответственности будет развитие всех связанных с СП компаний, работающих на рынке общественного питания.

Это Delivery Club, «Самокат», SberFood, платформа ERP для ресторанного бизнеса R-Keeper и другие проекты. При этом Донмез продолжит в прежнем режиме руководить командой Delivery Club.

Основной задачей Донмеза на новой позиции будет расширение интеграции фудтех-компаний совместного предприятия между собой, а также с экосистемами Сбербанка и Mail.ru Group, сообщил первый запредправления Сбербанка Лев Хасис.

Гюванч Донмез

Донмез руководит Delivery Club с 2019 года. Ранее, с 2015 года он занимал позицию гендиректора российского подразделения DP Eurasia N.V. — мастер-франчайзи бренда Domino's Pizza.

Создание СП Сбербанка и Mail.ru Group в сфере еды и транспорта было завершено в декабре 2019 года. Оценка стоимости СП при достижении целевых показателей превысит 100 млрд рублей.