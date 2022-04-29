Немецкую OBI планирует приобрести российская MAX

Группа инвестиционно-строительных компаний MAX намерена приобрести немецкие гипермаркеты OBI в России. Компания в основном занимается строительством SPA-комплексов. Ей понадобится примерно 2 млрд рублей в течение мая для пополнения товарных запасов, но и это не сможет решить проблему с дефицитом товаров.

Федеральная антимонопольная служба 28 апреля получила ходатайство от компании. Новому владельцу также придется заново выстраивать отношения с поставщиками, пишет «Коммерсантъ».

В России OBI развивала бизнес с 2003 года. В прошлом году совокупная выручка принадлежащих ей, ООО «Сделай своими руками», ООО «Сделай своими руками Северо-Запад» и ООО «Сделай своими руками — Казань» составила 48,57 млрд рублей, чистый убыток — 2,44 млрд рублей. На начало 2022 года сеть насчитывала 27 гипермаркетов с 4,9 тыс. сотрудников.

В марте из-за начала спецоперации на Украине головной офис компании объявил о приостановке работы в России и закрытии гипермаркетов. В апреле OBI решила продать свой бизнес в России: компания передала в доверительное управление основателю консалтинговой группы «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг» Борису Любошицу.

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