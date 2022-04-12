OBI продаст бизнес в России

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на Дмитрия Галанцева, партнера адвокатского бюро «Пропозитум», которое участвует в этой сделке в интересах OBI. Представитель «Сезар консалтинг» подтвердил эту информацию.

По словам Галанцева, в будущем бизнес ритейлера в России перейдет российскому инвестору, который будет заниматься развитием компании на территории страны. При этом скорее всего от товарного знака OBI будет решено отказаться.

Называть имя инвестора собеседники газеты отказались, уточнив лишь, что Любошиц в этой сделке представляет интересы немецкого холдинга и потенциального покупателя.

Акционер сети решил продать магазины в России инвестору с сохранением рода деятельности компании и рабочих мест, добавил источник издания, близкий к Любошицу. Любошиц проведет due diligence ритейлера, займется проверкой отчетности компании, инвентаризацией имущества, а позже составит стратегический и финансовый план развития, чтобы вывести ее из убытков.

Юрлица OBI в России по итогам 2020 года при суммарной выручке около 47,8 млрд рублей получили 2,3 млрд рублей чистого убытка. Infoline сообщал, что в 2021 году выручка снизилась до 41,8 млрд рублей, а чистый убыток вырос до 2,5 млрд рублей.

Сделку между OBI GmbH и Любошицым должна одобрить ФАС. Ходатайство будет направлено в ближайшее время.

Про OBI

Сеть вышла на российский рынок в 2003 году. Сначала это было совместное российско-немецкое предприятие, 49% которого числилось за бизнесменом Игорем Сосиным («Хоттабыч», Modi и Modis). Позднее он продал свою долю в бизнесе немецкому концерну, что сделало OBI GmbH мажоритарным владельцем (миноритарная дол у других компаний из того же холдинга). На начало 2022 года сеть насчитывала 27 гипермаркетов с 4,9 тыс. сотрудников.

Российский менеджмент OBI ранее предпринимал попытки договориться с OBI GmbH о выкупе бизнеса в России или получении его в доверительное управление, между однако между ними возник корпоративный конфликт. Головная структура после начала военной спецоперации на Украине потребовала закрыть все магазины в России. Менеджмент сети был не согласен с этим решением, но акционер отключил IT-систему в офисе, магазинах и на складах, что затормозило работу торговых точек. Фото на обложке: Unsplash