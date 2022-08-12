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Premium-пользователи Telegram смогут блокировать голосовые и видеосообщения

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Telegram выпустил обновление, в котором дал premium-пользователям возможность блокировать голосовые и видеосообщения. Подписку на Telegram теперь можно подарить, а ее обладатели смогут добавлять самостоятельно созданные эмодзи.

Premium-пользователи Telegram смогут блокировать голосовые и видеосообщения

Описание обновления Telegram опубликовал в своем блоге.

Владельцы премиум-подписки смогут блокировать голосовые и видеосообщения для всех пользователей Telegram, либо только личных контактов. В список можно добавить исключения.

В Telegram появилась возможность добавлять собственные эмодзи. Их можно использовать в качестве подписи к фотографиям, видео или добавлять в сообщения. На платформе для создания эмодзи уже доступны 10 анимированных наборов.

Подписку на Telegram теперь можно подарить – на год, шесть или три месяца. Это можно сделать с помощью telegram-ботов.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров обвинил компанию в затягивании процесса выпуска обновления Telegram, которое «совершит революцию в выражении мыслей при обмене сообщениями».

В июне Дуров назвал долю платных подписчиков для покрытия всех затрат Telegram. Для этого понадобится 2,5%-3% платных подписчиков от 700 млн пользователей в месяц. Это около 17,5-21 млн пользователей.

Фото на обложке: Diego Thomazini / Shutterstock

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