Минфин предложил поднять ставку по налогу на прибыль для IT-компаний до 5%

В 2025-2027 годах для IT-компаний будет действовать ставка налога на прибыль в размере 5%. Это следует из законопроекта Минфина об изменениях в налоговой системе, пишет РБК со ссылкой на копию документа. Комментировать изменения в ведомстве не стали.
Поправки затрагивают основные виды прямых налогов — налог на доходы физических лиц (НДФЛ), налог на прибыль организаций, а также налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и упрощенную систему налогообложения (УСН).
Предполагается, что нововведения могут быть приняты Госдумой в эту весеннюю сессию, которая продлится до 5 августа, и вступить в силу 1 января 2025 года.
С 2020 года налог на прибыль для IT-компаний снизили с 20% до 3%, а в 2022 году обнулили до конца 2024 года, чтобы поддержать рынок на фоне санкций.
В 2023 году Минцифры предложило бессрочное обнуление налога на прибыль для IT-компаний. В тексте законопроекта говорилось, что сейчас налоговые льготы распространяются именно на разработчиков, но не касаются самих компаний, которые занимаются обслуживанием IT-систем, а также информационной безопасностью.
Фото на обложке: Unsplash
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